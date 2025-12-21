settimana di Natale con maltempo e temperature in calo

Giornata di domenica grigia sull’Italia. In particolare, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, sui settori ionici, Sardegna e di Nordovest con piogge in nuova accentuazione su tali settori.

Tempo asciutto sul resto del Paese, ma con nubi di passaggio. Nubi basse e riduzioni di visibilità insisteranno sulla Pianura Padana. La situazione meteorologica spiega il Cmi, “tenderà a peggiorare a inizio settimana con maltempo atteso in particolare al Nordovest e Sardegna con nevicate sulle Alpi occidentale fin sotto i 1000 metri. Nubi in transito sul resto del Paese con qualche pioggia in addossamento sui settori ionici. Ciclogenesi in arrivo martedì sul Mediterraneo centrale con condizioni di diffuso maltempo sull’Italia. La settimana di Natale farà registrare un deciso calo barico sul Mediterraneo centro-occidentale e vicino Atlantico. Atteso l’ingresso di impulsi perturbati sull’Italia con maltempo e calo termico diffuso per l’ingresso di correnti nord atlantiche. Attese precipitazioni abbondanti su gran parte del Paese, mentre le temperature potrebbero tornare vicine alle medie del periodo, specie al nord e settori occidentali”.

Ecco le previsioni per oggi.

-Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con tempo per lo più asciutto, salvo deboli fenomeni sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio piogge sparse al Nord-Ovest con neve oltre i 1200-1400 metri sulle Alpi, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Tra la serata e la notte poche variazioni con fenomeni in estensione sui settori di Nord-Ovest e neve fino a 900-1100 metri. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

– Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole in transito. Nel pomeriggio poche variazioni con nuvolosità irregolare e tempo asciutto ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole ovunque. Temperature minime in lieve calo e massime senza variazioni. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

– Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni con piogge sparse su Sardegna e Sicilia, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle Isole Maggiori, più asciutto altrove con cieli nuvolosi. Poche variazioni in serata e nottata con piogge sparse su Sicilia e Calabria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in leggero rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Le previsioni per domani:

– Al Nord: Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con possibilità di foschie e nebbie su coste e pianure. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile e tornano nebbie e foschie. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

– Al Centro: Condizioni di tempo asciutto sulle regioni centrali nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, salvo degli addensamenti bassi sulle coste adriatiche e locali foschie o banchi di nebbia sulle zone interne. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni, banchi di nebbia e foschie nelle zone interne e nuvolosità bassa sul litorale adriatico. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

– Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, ma anche molti addensamenti bassi lungo i settori adriatici e sulla Sardegna. Poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e cieli per lo più sereni e nuvolosità bassa sui medesimi settori. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.