Settimana mondiale della consapevolezza sugli antibiotici, iniziativa dell’Asp di Siracusa

In occasione della Settimana mondiale della consapevolezza sugli antibiotici, che si celebra dal 18 al 24 novembre 2025, l’Asp di Siracusa, attraverso l’Unità operativa Educazione e la promozione della salute aziendale e il reparto Malattie Infettive dell’ospedale Umberto primo, aderisce alla campagna promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità per sensibilizzare cittadini, operatori sanitari e istituzioni sull’importanza di un uso corretto e responsabile degli antibiotici.

“Durante la settimana – spiega la responsabile dell’Educazione e Promozione della Salute Stefania Di Mauro – realizzeremo iniziative di informazione e sensibilizzazione attraverso le pagine social aziendali Facebook e Instagram per diffondere i messaggi chiave, tra questi, che gli antibiotici non sono efficaci contro i virus come quelli del raffreddore o dell’influenza, che devono essere assunti solo su prescrizione medica seguendo dosi e durata del trattamento, di non condividere e non conservare antibiotici avanzati e di prevenire le infezioni tramite igiene, vaccinazioni e corrette pratiche sanitarie”.

“Difendere l’efficacia degli antibiotici è una responsabilità condivisa – sottolinea il direttore del reparto di Malattie Infettive Antonina Franco -. Solo con l’impegno di tutti, cittadini, medici, veterinari e istituzioni, possiamo contrastare la diffusione della resistenza antimicrobica. La resistenza agli antibiotici rappresenta una delle principali minacce per la salute pubblica globale. L’abuso e l’uso improprio di questi farmaci, in ambito umano e veterinario, favoriscono la diffusione di batteri resistenti, rendendo le infezioni più difficili da trattare e aumentando i rischi per la vita dei pazienti”.

La campagna rientra nelle azioni previste dal Piano nazionale di contrasto all’antimicrobico-resistenza in linea con la strategia globale dell’OMS “One Health”, che riconosce l’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale.

Per ulteriori informazioni e materiali informativi, è possibile consultare il sito web aziendale www.asp.sr.it e seguire gli aggiornamenti sui canali social tramite l’hashtag #AntibioticAwarenessWeek.