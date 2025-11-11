Sezione cemento, calce, gesso e derivati di Confindustria Siracusa: Leone La Ferla eletto presidente

Si è svolta ieri, nella sede di Confindustria Siracusa, l’Assemblea per il rinnovo delle cariche della Sezione Cemento, Calce, Gesso e Derivati di Confindustria Siracusa che ha eletto Presidente Leone La Ferla (Leone La Ferla Spa).

Vice Presidente è stato eletto Vincenzo Di Domenico (Laterlite Spa) e componenti del Consiglio Direttivo Giuseppe Paci (Buzzi Unicem Srl), Gianfilippo Listrani(Colabeton Srl) e Giuseppe Speziali (Sicical Spa).

Il Presidente Leone La Ferla ha sottolineato nel suo intervento “l’attenzione ai processi di decarbonizzazione e alla cattura e stoccaggio della CO2 in particolare, che rappresentano la vera sfida fondamentale per un futuro sostenibile del nostro pianeta”.