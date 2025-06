Sfida all’ADHD, Gilistro (M5S): “Dalla Sicilia le basi per un protocollo e linee guida di assistenza e presa in carico”

Nei giorni scorsi, in Commissione Sanità, il deputato regionale Carlo Gilistro (M5S) ha incontrato specialisti ed associazioni che si occupano di ADHD, il disturbo del comportamento da deficit di attenzione ed iperattività che interessa un numero ormai crescente di giovani e giovanissimi siciliani.

“Grazie alle parole della professoressa Antonella Gagliani, apprezzata neuropsichiatra di Messina, è stato subito chiaro quanto sia importante non perdersi una diagnosi, per il ragazzo colpito e per la sua famiglia. I ragazzi ADHD – spiega Gilistro – hanno bisogno di essere intercettati precocemente, senza sottovalutare un sintomo. Grazie ad una diagnosi precoce, possono essere messe in campo delle terapie comportamentali e psicoterapeutiche, oltre che farmacologiche, in grado di avere un impatto migliorativo sulla qualità della vita ed il benessere. Parliamo di mamme e papà che non possono essere lasciati soli davanti a problemi di altissima impulsività e rischio di potenziali aggressioni. E neanche possiamo abbandonare ad ansia e stati depressivi i ragazzi ADHD. Stiamo parlando del 5% della popolazione, dato enorme”.

Per questo, l’esponente Cinquestelle si è subito messo in contatto con l’Associazione Italiana Famiglie ADHD. “Insieme ad altre regioni, dobbiamo avviare un percorso virtuoso che deve condurre ad un protocollo ed a delle linee guida omogenee per percorsi di diagnosi e terapia di cui farci carico come sistema sanitario pubblico. Abbiamo fissato un primo appuntamento ad ottobre per iniziare a definire la vicenda e trovare giuste formule di assistenza per la salvaguardia di questi ragazzi ed il benessere delle loro famiglie”, ha detto.