Sfiducia a Italia, Bonomo: “Basta giochi di palazzo, serve un patto per liberare Siracusa”

Politica · Sud chiama nord

A due giorni dalla discussione sulla mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia, prevista per il 18 novembre, Sud chiama Nord prende posizione sul futuro politico di Siracusa, esclude qualsiasi sostegno all’attuale amministrazione e lancia la proposta di un’intesa trasversale tra le forze che non si riconoscono nella maggioranza. A intervenire è Mario Bonomo, portavoce provinciale del movimento di Cateno De Luca, che affronta anche la decisione del vicesindaco Edy Bandiera di interrompere il proprio percorso politico con Sud chiama Nord.

“Non saremo mai complici di chi ha contribuito al disastro amministrativo di questa città – dichiara Bonomo -. Basta steccati ideologici e accordi di convenienza. È arrivato il momento di scegliere da che parte stare”. Una presa di posizione che arriva in un momento delicato per gli equilibri politici del capoluogo, con il Consiglio comunale chiamato a confrontarsi sulla mozione di sfiducia. Il movimento non nasconde il proprio giudizio negativo sull’operato dell’amministrazione Italia, alla quale contesta risultati, metodi e prospettive politiche.

Per Bonomo, il problema non riguarda soltanto le singole scelte amministrative, ma anche la tenuta della maggioranza e la capacità di garantire una guida stabile alla città. Da qui l’attenzione verso le forze politiche che decideranno di sottoscrivere la sfiducia, considerate possibili interlocutrici per un percorso alternativo. “Non siamo disponibili a compromessi al ribasso e non intendiamo diventare la stampella politica di un’amministrazione che non condividiamo – spiega -. Guardiamo con particolare attenzione a chi avrà il coraggio di sottoscrivere la mozione di sfiducia e di porre al centro del dibattito la questione della maggioranza che dovrebbe governare Siracusa”.

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La posizione del movimento si intreccia inevitabilmente con quella del vicesindaco Edy Bandiera, che ha dichiarato conclusa la propria esperienza in Sud chiama Nord. Una separazione che Bonomo commenta senza nascondere il disaccordo, ma lasciando aperta la possibilità di un futuro riavvicinamento. “Prendiamo atto con sincero dispiacere della decisione di Bandiera – afferma -. È una scelta che rispettiamo, pur non condividendola. Ci auguriamo che in futuro possano ricrearsi le condizioni per ritrovarci su basi nuove, fondate sulla buona amministrazione e sull’interesse esclusivo dei cittadini”.

Il portavoce provinciale, tuttavia, invita a non concentrare il confronto sulle vicende dei singoli esponenti politici. La questione, sostiene, è costruire un’alternativa che vada oltre gli attuali schieramenti e che possa rappresentare una prospettiva di governo per i prossimi anni. È in questo contesto che Sud chiama Nord propone quello che Bonomo definisce un “governo di liberazione cittadina”, da costruire attraverso un patto ampio tra forze politiche, civiche e sociali, senza preclusioni legate alle tradizionali appartenenze.

“Non si tratta di essere di destra, di sinistra o di centro – sottolinea -. Siracusa ha bisogno di un’intesa coraggiosa e trasversale, che metta da parte le bandiere di partito senza rinunciare ai valori e alla dignità politica di ciascuno. Non cerchiamo alleanze per spartire poltrone, ma persone disponibili a sottoscrivere un progetto serio e verificabile”.

Una proposta che guarda già alle prossime elezioni amministrative, ma che, nelle intenzioni del movimento, dovrebbe avere un orizzonte più lungo rispetto alla durata di una singola consiliatura. Bonomo ritiene infatti che le criticità accumulate dalla città richiedano una programmazione almeno decennale, capace di affrontare problemi strutturali che, a suo giudizio, non possono essere risolti con un semplice cambio di sindaco o di Giunta. Al centro del programma indica quattro priorità: rifiuti, acqua, mobilità e legalità. Questioni sulle quali chiede un confronto concreto, accompagnato da obiettivi misurabili e dalla disponibilità delle future amministrazioni a rendere conto dei risultati raggiunti.

“Non basterà cambiare un sindaco o una Giunta per risolvere i problemi di Siracusa – osserva -. Servirà almeno un decennio di buona amministrazione per recuperare i danni e i ritardi accumulati. Rifiuti, acqua, mobilità e legalità devono diventare i quattro pilastri di un programma di risanamento e rilancio della città”. Da qui l’appello rivolto alle forze politiche e civiche che non condividono l’attuale esperienza amministrativa. Sud chiama Nord si dice disponibile ad avviare un confronto per definire una piattaforma comune in vista delle prossime elezioni, ponendo però una condizione: la volontà di interrompere le pratiche politiche che il movimento contesta all’attuale sistema di governo cittadino.

“Non ci interessano le operazioni di facciata, i trasformismi dell’ultima ora e i soliti giochi di potere – conclude Bonomo -. Non vogliamo sostituire un sistema con un altro identico. Vogliamo cambiare il sistema. Siracusa non appartiene ai partiti o alle correnti, ma ai siracusani. Noi siamo pronti, adesso ciascuno dica pubblicamente da che parte sta”. La mozione del 18 novembre diventa così, nella lettura di Sud chiama Nord, non soltanto un passaggio consiliare sulla permanenza in carica dell’amministrazione Italia, ma anche un primo banco di prova per verificare quali forze politiche siano disponibili a costruire un percorso alternativo. Un progetto che Bonomo propone di avviare senza steccati ideologici, mentre resta da capire quali interlocutori raccoglieranno l’invito del movimento.