Attualità · Report

Sono circa 20 milioni i bambini e gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni che, in 21 Paesi, hanno subito almeno una forma di sfruttamento o abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nell’arco di

un anno.

Una stima che restituisce la dimensione di un fenomeno che attraversa piattaforme digitali, social network e ambienti di gioco online, e che richiede strumenti di prevenzione e tutela adeguati alla realtà vissuta dai minori.

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Il dato emerso costituisce uno degli elementi centrali del nuovo dossier di Associazione Meter, presentato questa mattina alla Camera dei Deputati nell’ambito del convegno “Ferite Invisibili: Bambini Onlife”, promosso dall’associazione in occasione della Giornata europea per la protezione dei minori contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale.

Il dossier raccoglie inoltre i risultati dell’attività di monitoraggio svolto da Meter e rende pubblici i dati relativi alle segnalazioni trasmesse alle piattaforme digitali nell’ambito del riconoscimento come Trusted Flagger, attribuito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Secondo il rapporto UNICEF, quasi un bambino su cinque tra quelli coinvolti nell’indagine ha sperimentato almeno una forma di abuso o sfruttamento sessuale facilitato dalla tecnologia. Oltre 15 milioni sono stati esposti a contenuti sessuali indesiderati; circa 9 milioni hanno ricevuto sollecitazioni a intrattenere conversazioni a carattere sessuale o a condividere immagini contro la propria volontà. Quattro milioni hanno subito la diffusione non consensuale di immagini sessuali. In oltre la metà dei casi, il responsabile era una persona conosciuta dal minore; nel 38% dei casi il primo contatto era avvenuto online. I social network rappresentano uno degli ambienti maggiormente coinvolti, seguiti dalle piattaforme di gioco online. I dati raccolti nel Report Meter 2025 confermano la portata del fenomeno anche sul fronte del monitoraggio dei contenuti. Nel corso dell’anno sono stati rilevati 1.733.043 video e 785.072 immagini di Child Sexual Abuse Material, oltre a 2.037 link pedopornografici. Sono stati inoltre individuati 8.213 casi di deepnude che hanno coinvolto minori. Numeri che evidenziano la diffusione dei contenuti illegali e la necessità di un lavoro costante di osservazione, segnalazione e collaborazione con le autorità e le piattaforme.

Nel 2026 sono state trasmesse da Meter 607 segnalazioni alle piattaforme digitali, attraverso le attività di monitoraggio dei tecnici dell’OS.MO.CO.P. – Osservatorio Mondiale Contro la Pedofilia – e le segnalazioni ricevute dagli utenti. La distribuzione delle segnalazioni evidenzia il ruolo centrale di Telegram, con 332 casi, pari al 54,7% del totale. Seguono TikTok con 120 segnalazioni (19,8%), Facebook con 76 (12,5%), Instagram con 59 (9,7%), X con 12 (2%) e Snapchat con 8 (1,3%). Le segnalazioni hanno riguardato situazioni differenti: canali e gruppi utilizzati per la circolazione di materiale di abuso sessuale su minori; video pubblicati da minorenni e contenuti condivisi da adulti e genitori che espongono i bambini a rischi per la loro riservatezza e sicurezza; immagini e video di minori in situazioni intime; contenuti manipolati attraverso strumenti di intelligenza artificiale e forme di sessualizzazione digitale.

L’attività ha interessato anche contesti geografici diversi dall’Italia: il 61% delle segnalazioni riguarda il territorio nazionale, il 12% il Messico, il 9% Paesi arabi, l’8% la Spagna, il 6% gli Stati Uniti e il restante 4% altri Paesi del continente americano.

Il riconoscimento di Meter come Trusted Flagger da parte di AGCOM, con Delibera 254/25/CONS, si inserisce nel quadro del Digital Services Act. Questa qualifica consente alle segnalazioni trasmesse dall’associazione di beneficiare di un trattamento prioritario da parte delle piattaforme. La valutazione dei contenuti e l’eventuale adozione di provvedimenti restano comunque di competenza dei gestori dei servizi digitali.

I dati presentati alla Camera dei Deputati richiamano l’esigenza di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, autorità indipendenti, piattaforme digitali e organizzazioni impegnate nella protezione dell’infanzia. La dimensione tecnologica dell’abuso non può essere affrontata esclusivamente attraverso strumenti di controllo: occorrono responsabilità condivise, procedure efficaci di segnalazione, prevenzione e interventi capaci di mettere al centro i diritti dei minori.

Il convegno “Ferite Invisibili: Bambini Onlife”, moderato dalla giornalista del TG1 Emma D’Aquino, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’informazione, della ricerca e della società civile per approfondire le forme di vulnerabilità che interessano bambini e adolescenti negli ambienti digitali e nella vita quotidiana. L’iniziativa è stata organizzata e promossa da Associazione Meter ETS, su iniziativa dell’On. Maria Teresa Bellucci, con il patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. ANSA è stata media partner dell’evento.

Queste le dichiarazioni di Don Fortunato di Noto, fondatore di Meter: “Dietro questi numeri ci sono bambini e adolescenti, persone in crescita, la cui dignità e intimità vengono violate anche attraverso gli strumenti digitali. È evidente che la rete non è più un mondo separato dalla realtà: ciò che accade online produce conseguenze concrete nella vita dei minori e richiede risposte altrettanto concrete. Oggi dobbiamo guardare con particolare attenzione anche all’intelligenza artificiale. Le nuove tecnologie possono offrire opportunità importanti, ma il loro utilizzo può diventare uno strumento di abuso e sfruttamento, come dimostra la diffusione di immagini sessualizzate e contenuti manipolati che coinvolgono minori, anche quando realizzati artificialmente. In questo senso, la proposta europea EU KIDS Act rappresenta un passaggio importante nel dibattito sulla protezione dei minori negli ambienti digitali. È necessario che il percorso legislativo si traduca in regole efficaci, capaci di responsabilizzare le piattaforme e garantire ambienti digitali progettati tenendo conto

dell’età e dei diritti dei più piccoli. Come Meter, attraverso il monitoraggio, l’ascolto e le segnalazioni, incontriamo ogni giorno la complessità di queste situazioni. Ogni bambino ha diritto a crescere senza essere esposto ad abuso, sfruttamento o mercificazione della propria immagine. La tutela dei minori deve essere una priorità concreta, non soltanto un principio da richiamare nelle giornate celebrative”.