Sgomento e incredulità per la morte di Martin a Floridia: 16 anni, un futuro davanti

Cronaca · Incidente

Una giovane vita spezzata troppo presto, un futuro ancora tutto da costruire e tanti sogni interrotti. Floridia è sconvolta dalla tragica scomparsa di Martin Pluchino, 16 anni, studente della classe prima del percorso per Operatore della Riparazione dei veicoli a motore della sede ARS di Floridia, rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto in contrada Finaiti, lungo la strada tra Floridia e Solarino.

Tragedia nella notte a Floridia: muore un ragazzo di 16 anni AD · box_1 (C) · box 300×250

Martin aveva scelto il percorso formativo legato al mondo dei motori perché desiderava conoscerlo sempre più da vicino e, un giorno, diventare un esperto del settore. Una passione che rappresentava un primo passo verso il futuro che aveva iniziato a immaginare.

La notizia della sua morte ha lasciato un dolore profondo nella comunità scolastica e cittadina. “Una giovane vita che viene strappata troppo presto all’affetto dei suoi cari. Un ragazzo che aveva ancora il diritto e il dovere di sognare e di godere della bellezza della vita… Riposa in pace, Martin”, ha scritto sui social il sindaco di Floridia, Marco Carianni, poche ore dopo la drammatica notizia.

Il bilancio dell’incidente resta pesantissimo. Un 19enne di Solarino è ricoverato in Rianimazione all’ospedale Umberto I di Siracusa e lotta tra la vita e la morte. Altri due giovani, un 19enne di Floridia e un 18enne di Solarino, hanno riportato fratture e contusioni e sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie.

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, le due moto procedevano in direzioni opposte: una verso Floridia e l’altra verso Solarino. Per cause ancora da chiarire si sarebbero scontrate frontalmente, provocando un impatto violentissimo che ha sbalzato tutti e quattro i ragazzi sull’asfalto.

Quando sono arrivati i soccorritori, per Martin non c’era più nulla da fare. Gli altri giovani coinvolti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale.

Il dolore ha attraversato anche la comunità educativa di ARS, che ha affidato a una nota il proprio cordoglio: “In momenti come questo, ogni parola sembra insufficiente. La scuola è una comunità fatta di incontri, relazioni, aspirazioni e legami che vanno oltre le aule”.

L’istituto si è stretto con affetto alla famiglia di Martin, ai suoi compagni di classe, ai docenti e al personale della sede di Floridia, chiamati ad affrontare una perdita difficile da accettare.

“Custodiremo con rispetto il ricordo di Martin e del futuro che aveva cominciato a immaginare”, è il messaggio della comunità ARS.

Un ragazzo di appena 16 anni, con la voglia di imparare, crescere e realizzare i propri sogni, che lascia un vuoto enorme in quanti lo hanno conosciuto.