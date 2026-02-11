Sono in corso di esecuzione, dalle prime ore di stamattina, cinque ordinanze cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Siracusa ed eseguite dagli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Augusta, nei confronti di altrettanti soggetti accusati a vario titolo di furti in abitazione e ricettazione.
I colpi messi a segno dalla banda sarebbero stati commessi tutti nel territorio del comune di Augusta in un arco temporale che va da dicembre del 2024 all’estate del 2025.
Nella mattinata saranno resi noto ulteriori particolari dell’operazione.
