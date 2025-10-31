Si allaga lo svincolo di Priolo, auto in panne: code in autostrada

A causa delle forti piogge di stanotte, come spesso accade, si è allagato lo svincolo di Priolo. La situazione di stamattina vede in azione i mezzi di soccorso impegnati nella rimozione delle vetture rimaste impantanate.
Sul posto le pattuglie della Polizia stradale di Lentini e Noto, Anas e Vigili del fuoco per aiutare gli automobilisti in panne.
Autostrada chiusa all’altezza dello svincolo di Priolo sud per consentire il deflusso delle auto.
Per chi percorre la Ss114 in direzione Catania uscire a Priolo sud e rientrare allo svincolo successivo di Priolo Gargallo.
Viceversa per chi percorre in direzione sud. Molto probabilmente rimarrà chiusa fino alle 10 per pulire il manto stradale.
