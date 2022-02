Si allarga la “famiglia” della Consulta comunale giovanile di Siracusa

La Consulta Comunale Giovanile di Siracusa, nell’ottica di un approccio aperto e collaborativo con le realtà presenti sul territorio è felice di dare il benvenuto a quattro nuove associazioni e cinque nuovi membri che andranno ad allargare la famiglia della Consulta. I nuovi arrivati sono l’associazione Generazione Ypsilon, realtà tutta siciliana, nata nella nostra regione che ha come fine quello di diffondere la cultura digitale fra i giovani. Le esigenze del mercato del lavoro e di una Sicilia non al passo con i tempi hanno portato alla nascita e crescita di questa bellissima realtà, la delegata sarà la vice presidente Federica Giaquinta dell’associazione Plastic Free, i cui delegati sono il presidente della stessa Massimo Pellegrini e Chiara Pino. L’associazione si muove nell’ambito della tutela ambientale ed è molto attiva a Siracusa, organizzando periodicamente attività di raccolta rifiuti.

L’associazione Intercultura, realtà di portata nazionale che ha l’obbiettivo di far fare ai ragazzi delle scuole esperienze all’estero, i fini dell’associazione sono di mettere in contatto i ragazzi con culture diverse, permettendo loro di apprendere non solo una lingua diversa, ma conoscere un modo di vivere distante dal nostro. Il delegato è il responsabile della comunicazione Luca Santoro. La Società Dante Alighieri, realtà nazionale, con sede anche a Siracusa, focalizzata nel diffondere e tutelare le conoscenze della lingua e della cultura italiana nel nostro paese e nel mondo. La società organizza spesso eventi di natura culturale come conferenze, convegni, escursioni artistiche e altro ancora. A rappresentare la Dante Alighieri è il giovane Aleksandr Gubochkin.

“Non posso che esprimere profonda soddisfazione per il lavoro della consulta svolto finora – ha detto il presidente della Consulta comunale giovanile, Nicolò Saetta -, le nostre attività sul territorio ci hanno reso attrattivi nei confronti di altre realtà prestigiosissime, mi sento onorato che questi ragazzi abbiano deciso di unirsi al nostro gruppo, Plastici Free, Generazione Ypsilon, Società Dante Alighieri e Intercultura sono i benvenuti.

Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Chiara, Massimo, Federica, Aleksandr e Luca.”