Si allontana da una comunità ad Avola, ricerche in corso per ritrovare Danilo

La Questura di Siracusa ha diffuso un appello per il ritrovamento di Danilo, 38 anni, allontanatosi nel primo pomeriggio da una comunità di via Dolmen 19 ad Avola, dove era temporaneamente ospite.

Secondo quanto reso noto, l’uomo si sarebbe allontanato presumibilmente a piedi e volontariamente. In passato avrebbe vissuto a Solarino.

Danilo è alto 173 centimetri, ha una corporatura magra, occhi marroni e capelli rasati. Al momento dell’allontanamento indossava un giubbino nero, una tuta nera e scarpe nere.

La Questura segnala inoltre che non è in grado di provvedere a sé stesso per lungo tempo e che potrebbe apparire disorientato.

In caso di avvistamento o rintraccio è stato chiesto di contattare immediatamente il Numero unico di emergenza 112 o il Commissariato di Avola.

L’invito rivolto alla cittadinanza è a prestare la massima attenzione e a collaborare alle ricerche, condividendo l’appello diffuso dalle forze dell’ordine.