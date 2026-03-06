Si allontana da una comunità ad Avola, ritrovato a Solarino

Danilo è stato ritrovato a Solarino. La Questura di Siracusa aveva diffuso un appello per il ritrovamento di Danilo, 38 anni, allontanatosi nel primo pomeriggio da una comunità di via Dolmen 19 ad Avola, dove era temporaneamente ospite.

Secondo quanto reso noto, l’uomo si sarebbe allontanato presumibilmente a piedi e volontariamente. In passato avrebbe vissuto a Solarino.

Danilo è alto 173 centimetri, ha una corporatura magra, occhi marroni e capelli rasati. Al momento dell’allontanamento indossava un giubbino nero, una tuta nera e scarpe nere.