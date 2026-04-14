Si allontana per cercare asparagi e scompare, scattano le ricerche con vigili del fuoco e unità cinofile nel Siracusano

Sono in corso le ricerche di un uomo scomparso questa mattina dopo essersi allontanato da Solarino per andare a raccogliere asparagi.

Secondo le prime informazioni, l’uomo potrebbe essere caduto in una zona impervia, facendo perdere le proprie tracce. Da quel momento non si hanno più notizie.

Le operazioni di ricerca sono state avviate dai vigili del fuoco di Siracusa, con il supporto di diverse squadre provenienti da altri comandi. Sono stati infatti allertati anche i vigili del fuoco di Catania, mentre da Agrigento è stata inviata una sala operativa mobile con due operatori.

In campo anche le unità cinofile provenienti da Messina, impegnate nelle ricerche insieme alle squadre a terra.

Le operazioni si stanno concentrando nella zona di Palazzolo Acreide, dove si teme possa trovarsi l’uomo.