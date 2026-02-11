Si apre il sipario sul Carnevale più stretto d’Italia: al via la 66ª edizione a Melilli

Melilli si prepara a riaccendere la magia del suo Carnevale, una delle manifestazioni più antiche e identitarie del Sud-Est siciliano, che giunge quest’anno alla sua 66ª edizione. Giovedì 12 febbraio sarà la giornata inaugurale di un evento che unisce tradizione, arte e spirito di comunità, riconosciuto per la sua unicità. Il “Carnevale più stretto d’Italia”, definizione che nasce dall’incredibile capacità degli artigiani melillesi di costruire carri allegorici in miniatura, pensati per attraversare le strettoie del centro storico: un capolavoro di ingegno e creatività che stupisce ogni anno residenti e visitatori, tanto da far parlare di un Carnevale irripetibile nel suo genere.

Il Giovedì Grasso, 12 febbraio 2026, segnerà l’apertura ufficiale del 66° Carnevale di Melilli con una giornata vibrante e diffusa che coinvolgerà sia il capoluogo che la frazione di Villasmundo. Un fitto calendario di iniziative animerà dall’alba fino a tarda sera le piazze, le scuole e le strade del territorio, con attività dedicate ai bambini, momenti di aggregazione per gli anziani, spettacoli musicali, street food e tanta allegria.

Tra tradizione e creatività, le comunità melillese e di villasmundo offriranno un assaggio autentico dello spirito del Carnevale, fatto di partecipazione popolare, musica e convivialità.

A Melilli

• Ore 10:00 – Piazza San Sebastiano

“Il Carnevale delle scuole” con animazione e spettacoli dedicati ai più piccoli, che apriranno la manifestazione portando allegria e colori nel cuore del paese.

• Ore 19:00 – Sfilata del Centro Anziani

Un momento festoso e di condivisione, dove le generazioni si incontrano nel segno della tradizione.

• Ore 19:30 – Street Food

Le vie del centro si trasformeranno in un percorso gastronomico con sapori tipici della tradizione melillese.

• Ore 20:00 – Spettacolo musicale “Diverclass”

A chiudere la giornata, un grande concerto live in Piazza San Sebastiano, tra musica e divertimento per tutti.

A Villasmundo

• Ore 9:30 – Piazza Risorgimento

“Il Carnevale delle scuole”, con la partecipazione dei bambini e dei loro insegnanti per una mattinata all’insegna del gioco e della creatività.

• Ore 17:00 – Hub Giovanile

Festa di Carnevale per i bambini delle scuole, protagonisti delle sfilate del sabato, che in questa occasione si ritroveranno per un pomeriggio di animazione e laboratori.

Accanto alle sfilate e agli eventi in piazza, il Carnevale di Melilli offrirà ai visitatori anche un’occasione di scoperta del patrimonio locale: durante i giorni della manifestazione sarà possibile visitare il MU.S.A. – Museo di Storia Naturale e Archeologia, la suggestiva Cava del Barocco – Pirrera Sant’Antonio e il Museo delle Moto d’Epoca, per un viaggio che intreccia cultura, natura e tradizione. (Il calendario delle visite sarà comunicato nelle prossime settimane).

Con il suo intreccio di arte, ingegno e memoria collettiva, il Carnevale di Melilli 2026 si conferma un appuntamento imperdibile e un simbolo vivente dell’identità siciliana, pronto ancora una volta a stupire e a far sorridere migliaia di visitatori.