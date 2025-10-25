Ultime news

2 minuti di lettura
Dc

Si apre ufficialmente la campagna di tesseramento della Nuova Democrazia Cristiana in provincia di Siracusa

"Il tesseramento rappresenta il primo passo per costruire insieme una presenza viva e radicata in ogni comune della provincia"

"Il tesseramento rappresenta il primo passo per costruire insieme una presenza viva e radicata in ogni comune della provincia"

2 minuti di lettura

Il deputato regionale Carlo Auteri e i coordinatori provinciali del partito Salvo Andolina e Giuseppe Castania annunciano l’apertura ufficiale della campagna di tesseramento della Nuova Democrazia Cristiana nella provincia di Siracusa. Un passo importante per la riorganizzazione territoriale del partito, che punta a consolidare la propria presenza nelle realtà locali e a coinvolgere cittadini, amministratori e giovani desiderosi di contribuire alla costruzione di una politica fondata su valori, responsabilità e partecipazione.

“La Nuova Democrazia Cristiana – dichiarano Auteri, Castania e Andolina – nasce dal bisogno di riportare al centro della vita politica il senso autentico del servizio alla comunità. La nostra è una proposta che guarda alle famiglie, al lavoro e ai territori, con l’obiettivo di restituire fiducia e concretezza alla buona politica. Il tesseramento rappresenta il primo passo per costruire insieme una presenza viva e radicata in ogni comune della provincia”.

La campagna di adesione sarà accompagnata da una serie di incontri pubblici che toccheranno i principali centri del territorio siracusano, con momenti di confronto aperti su temi cruciali come lo sviluppo locale, le politiche sociali, la sanità, l’agricoltura e la valorizzazione del patrimonio culturale. L’invito è rivolto a tutti coloro che intendono partecipare attivamente a un progetto politico che unisce tradizione e rinnovamento, e che vuole dare nuova voce alle istanze della provincia di Siracusa all’interno del panorama regionale e nazionale. “Ripartiamo dal dialogo, dalla presenza sul territorio e da una visione di politica come servizio – concludono – perché la Nuova Democrazia Cristiana non è un ricordo del passato, ma una realtà viva che guarda al futuro con responsabilità e coraggio”


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni