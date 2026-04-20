Si cerca ancora il giovane disperso in mare a Noto: riprese le attività all’alba

Alle 6.15 di oggi sono riprese le attività di ricerca del ragazzo quattordicenne di nazionalità danese, disperso in mare nello specchio d’acqua antistante il lido di Noto.

Anche oggi il dispositivo messo in campo dall’undicesimo Maritime Rescue Sub Center – MRSC- della Guardia Costiera di Catania, quale coordinatore delle ricerche, con il supporto della centrale operativa della Capitaneria di porto di Siracusa, prevede l’impiego di mezzi e uomini di diverse Organizzazioni dello Stato che possano investigare contemporaneamente i fondali del mare e lo specchio acqueo, sia dal mare sia dal cielo.

Sul posto, sin dalle prime luci dell’alba, la motovedetta d’altura della Capitaneria CP 323, una squadra di sommozzatori della Guardia Costiera, una Motovedetta dell’ufficio Locale Marittimo di Portopalo di Capo Passero, un elicottero della Guardia Costiera, uno della Marina Militare e un elicottero della Polizia di Stato, assieme a mezzi nautici dei Vigili del Fuoco e un loro Nucleo sommozzatori.

Anche oggi la fascia di litorale, sia a nord e sia sud, rispetto al punto della scomparsa, sarà verificata dal personale militare coordinato sul posto dal comandante dell’ufficio marittimo della Guardia Costiera di Avola, che si avvale del personale della locale protezione civile e da una pattuglia dei Carabinieri di Avola.