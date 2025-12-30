Si cercano aree per nuovi impianti di trattamento rifiuti tra Siracusa e provincia: avviata la consultazione di mercato

La SRR ATO Siracusa Provincia ha avviato una consultazione preliminare di mercato per individuare aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti nel territorio provinciale. L’avviso pubblico ha finalità esclusivamente esplorative e conoscitive e non costituisce procedura di gara né impegno vincolante.

La decisione nasce dal mandato approvato all’unanimità dall’Assemblea dei sindaci lo scorso 5 dicembre, che ha autorizzato la Srr a procedere con una ricognizione preliminare per la collocazione di un Impianto di Trattamento Meccanico Biologico (Tmb), finanziato con fondi FSC, da realizzare in un nuovo sito della provincia di Siracusa.

L’impianto TMB previsto avrà una capacità medio-alta, compresa tra 50.000 e 150.000 tonnellate annue, e richiederà una superficie indicativa di circa 7 ettari. Il progetto dovrà rispettare le normative tecniche di settore e prevedere aree di stoccaggio, zone di trattamento (pre-trattamento, selezione, biostabilizzazione o compostaggio), impianti di depurazione dell’aria, uffici, aree di servizio, spazi di manovra e sistemi antincendio, con tecnologie moderne e automatizzate.

Oltre al Tmb, la Srr intende verificare la disponibilità di aree per ulteriori impianti strategici per la gestione del ciclo dei rifiuti, tra cui impianti di compostaggio per la frazione organica; impianti di recupero materiali inerti; strutture per la raccolta e separazione di plastica, multimateriale e metalli; impianti per carta e cartone; impianti di recupero vetro; strutture per il trattamento dei rifiuti ingombranti; impianti per la raccolta e il trattamento dei RAEE; impianti dedicati ai rifiuti speciali e pericolosi.

Le superfici richieste variano indicativamente da 1 a 6 ettari, in funzione della tipologia di impianto, della capacità produttiva e delle tecnologie utilizzate, tenendo conto delle esigenze di sicurezza, viabilità, antincendio e tutela ambientale.

La consultazione è rivolta esclusivamente ai Comuni soci della SRR ATO Siracusa Provincia, che potranno manifestare la disponibilità di aree ricadenti nel territorio provinciale. Le aree proposte dovranno avere destinazione urbanistica compatibile o rendibile compatibile; non ricadere in aree sottoposte a vincoli ostativi ambientali, paesaggistici o idrogeologici; garantire adeguata accessibilità viaria, anche per il traffico pesante; essere libere da contenziosi o impedimenti giuridici.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro il 2 febbraio 2026 tramite PEC all’indirizzo srrsiracusa@legalpec.me, corredate da una descrizione sintetica delle aree proposte.

La SRR chiarisce che l’avviso non avvia alcuna procedura di affidamento, non genera diritti o obblighi per i partecipanti e non vincola l’Ente nelle scelte future. Le informazioni raccolte serviranno esclusivamente a supportare le successive attività di pianificazione e programmazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.

Un passaggio che segna l’avvio di una fase delicata per il futuro assetto impiantistico della gestione dei rifiuti in provincia di Siracusa.