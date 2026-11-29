Cultura · SIRACUSA ARTE

Si conclude oggi il progetto espositivo “I giardini dell’anima”, a cura del maestro Luigi Fatuzzo della Bottega d’Arte di Siracusa, inaugurata all’interno del Festival dell’Educazione di Pino Pennisi, dedicato quest’anno a Matteo di Franca, all’Urban Center. La mostra esplora il giardino non come semplice rappresentazione botanica o paesaggistica, ma come spazio interiore di ascolto, cura e crescita, raccogliendo gli elaborati pittorici realizzati in bottega da adulti e bambini, frutto di un percorso condiviso e intergenerazionale in cui la creatività diventa linguaggio comune, ponte emotivo e autentico luogo di incontro.

Opere realizzate da bambini e adulti, sotto la guida del maestro d’Arte Luigi Fatuzzo, presentate dallo storico dell’arte Dario Bottaro. Fiori, giardini, animali, ceramiche, colori. Ogni quadro è un piccolo giardino interiore, un sogno messo su tela da chi l’ha dipinto.

La ricerca espressiva degli allievi nasce dal fecondo incontro tra due grandi visioni artistiche e poetiche: i celebri dipinti di fiori di Vincent van Gogh, che hanno ispirato l’uso vibrante del colore, del segno e della materia pittorica come espressione diretta di energia vitale ed emozione profonda, e la poetica intima e incantata dei giardini segreti di Simone Stuto.

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Il cuore dell’esposizione è impreziosito dalla presenza di un’opera originale concessa dal maestro Simone Stuto, oltre a un’opera del maestro Luigi Fatuzzo dedicata al mito di Orfeo, figura incantatrice capace di ammaliare gli animali della foresta attraverso la forza universale della musica e dell’arte. L’esposizione ribadisce il valore fondamentale dell’arte come esperienza comunitaria, formativa e terapeutica, e l’intera iniziativa è dedicata con profondo affetto e gratitudine alla memoria di Matteo di Franca, custodendone il ricordo attraverso la bellezza, la condivisione e la vitalità creativa. Un ringraziamento a Rossana Geraci, responsabile dell’Urban Center di Siracusa, per l’accoglienza e la disponibilità, al vicesindaco Edy Bandiera, a Carmen Castelluccio, moglie di Pino Pennisi, fondatore del Festival dell’Educazione, e a Ilenia Bell’Arte per aver sostenuto questo percorso.