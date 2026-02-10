Si conclude il Campionato Interprovinciale di Fisheries Ragusa–Siracusa

Si è concluso ufficialmente il Campionato Interprovinciale di Fisheries 2025, che ha visto protagonisti gli atleti delle province di Ragusa e Siracusa, impegnati nel corso delle tre prove disputate nel Biviere di Lentini, uno degli scenari più apprezzati per questa disciplina.

La competizione, caratterizzata da un alto livello tecnico e da una partecipazione numerosa e qualificata, ha confermato ancora una volta la crescita del movimento Fisheries nel territorio e l’ottimo lavoro svolto dalle società sportive coinvolte.

Al termine della classifica progressiva individuale, il titolo di Campione Interprovinciale è stato conquistato da Matteo Spata (Iblea Fishing Ragusa A.S.D.), che si è distinto per costanza di rendimento, preparazione tecnica e grande capacità di interpretare il campo gara nel corso di tutte le prove.

Il Comitato Provinciale FIPSAS desidera rivolgere a Matteo Spata le più sentite congratulazioni per il prestigioso risultato ottenuto, frutto di impegno, passione e spirito sportivo, valori che rappresentano pienamente l’essenza della pesca sportiva.

Un ringraziamento va inoltre a tutti gli atleti partecipanti, che con correttezza e rispetto delle regole hanno contribuito alla perfetta riuscita del campionato, al Giudice di Gara Salvo Cocuzza, al Direttore di Gara Giuseppe Serratore e all’Associazione I Delfini Azzurri, per l’organizzazione impeccabile delle prove e per la costante collaborazione.

Il Campionato Interprovinciale di Fisheries si conferma così un appuntamento di grande rilievo sportivo e aggregativo, capace di valorizzare il territorio e di rafforzare il legame tra le realtà sportive delle due province