Si è concluso con successo il Post Tour CNA 2025: sei buyer internazionali scoprono l’anima esperienziale della provincia di Siracusa

Si è concluso domenica 12 ottobre il “Post Tour 2025”, l’iniziativa promossa da CNA Siracusa che ha portato in provincia sei buyer internazionali provenienti da USA, Argentina, Norvegia, Germania, Repubblica Ceca e Kazakistan. Un tour intenso e ricco di esperienze autentiche, pensato come fase conclusiva e più concreta del lavoro di promozione svolto alla fiera internazionale TTG “Travel Experience” di Rimini. Per tutta la durata del soggiorno, il gruppo è stato ospitato presso la prestigiosa struttura del Dolce by Wyndham Siracusa – I Monasteri Golf & Spa.

Per diversi giorni, gli operatori specializzati hanno avuto l’opportunità di scoprire e “vivere” un’offerta turistica integrata che unisce arte, cultura, enogastronomia e paesaggio. Il viaggio ha toccato i luoghi più significativi del territorio: da Siracusa e le suggestive vie di Ortigia, ad Avola con le sue eccellenze, passando per Noto, capitale del Barocco, il borgo marinaro di Marzamemi e l’antica Palazzolo Acreide.

Il programma è stato un concentrato di esperienze immersive. A Siracusa, i buyer sono stati immersi nella secolare tradizione dei pupi siciliani grazie all’arte di Daniel Mauceri, hanno ceduto alle dolcezze della “cannolo terapia” di Alfio Neri e hanno partecipato a una cooking class con “cutulata” di olive nella splendida cornice di Masseria Case Damma.

Ad Avola, accolti dal sindaco Rossana Cannata, l’itinerario si è snodato tra i sapori unici della mandorla, con il Consorzio della Mandorla di Avola, e le degustazioni di Nero d’Avola presso la Cantina Tenuta Palmeri. A Noto, dopo un importante incontro istituzionale con il sindaco Corrado Figura, la giornata è proseguita con un percorso di degustazione di vini presso la rinomata Cantina Modica, per poi concludersi con una cena esclusiva al Ristorante Le Quattro Sorelle di Tenuta Palmeri.

Suggestiva l’esperienza di presentazione a Marzamemi della Gemini di SikeliaSail, l’imbarcazione con fondo trasparente; il tour ha poi raggiunto le alture iblee a Palazzolo Acreide, dove i buyer hanno visitato il caratteristico mulino ad acqua, passeggiato tra le vie del centro barocco e partecipato da protagonisti alla manifestazione “Sicilia VIBES” (Sicilia Regione Europea della Gastronomia), venendo anche accolti sul palco per un saluto ufficiale. L’esperienza palazzolese, arricchita dall’incontro con l’assessore al turismo Enzo Nieli, si è conclusa con una cena presso Tenuta San Marco.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato e dell’entusiasmo palpabile dei buyer”, dichiara Fabio Salonia, presidente territoriale di CNA Turismo. “Hanno toccato con mano non solo la bellezza dei nostri luoghi, ma soprattutto l’autenticità e la passione dei nostri imprenditori. Hanno scoperto un’offerta integrata che risponde perfettamente alla richiesta, sempre più forte a livello internazionale, di un turismo non più solo da guardare, ma da vivere in prima persona. Questo è il valore aggiunto su cui puntiamo”.

“Il Post Tour è la sintesi della nostra visione: fare sistema per promuovere il territorio in modo coeso ed efficace”, commentano commenta la Presidente Regionale di CNA Turismo, Maria Iangliaeva Gallitto. “Non vendiamo solo una destinazione, ma un’identità fatta di persone, saperi e sapori unici. Un ringraziamento speciale va a tutte le imprese che hanno aperto le loro porte, dimostrando una professionalità e una capacità di accoglienza straordinarie. Questo è il modello di sviluppo su cui, come associazione, continueremo a investire con convinzione”.

Il Post Tour 2025 si archivia quindi come un grande successo, consolidando la provincia di Siracusa come destinazione di punta per il turismo esperienziale internazionale e aprendo nuove e concrete opportunità commerciali per le imprese locali.