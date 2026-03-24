Si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Iacp di Siracusa

Si è insediato oggi il Consiglio di Amministrazione dell’IACP di Siracusa. A presiederlo Alessia Scorpo, con i due nuovi componenti: Andrea Sangregorio e Giuseppe Arnone.

“Si apre una nuova fase che deve andare oltre la semplice gestione amministrativa, per costruire una visione più ampia dell’abitare pubblico – dice la Scorpo -. L’obiettivo non è solo riqualificare gli immobili, ma restituire dignità ai luoghi, valore ai quartieri e qualità della vita alle persone. Parlare di casa oggi significa parlare di comunità, integrazione e futuro. L’impegno sarà quello di lavorare con serietà e metodo, ma anche con una visione chiara: rafforzare il ruolo dell’edilizia residenziale pubblica come strumento concreto di crescita sociale e territoriale”.