“Si è svegliato e abbiamo potuto parlare con lui”, il messaggio del papà del 14enne investito a Priolo

Un messaggio sui social per ringraziare chi ha pregato ed è stato vicino al piccolo Mattia dopo l’incidente di domenica mattina. E, soprattutto, per annunciare che si è svegliato e ci ha parlato.

Lo ha scritto Vincenzo, il papà del 14enne travolto da un’automobile in piazza a Priolo e trasportato d’urgenza al Cannizzaro di Catania.

“Volevo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine, messaggi chiamate o un semplice post, Mattia questa mattina si è svegliato e abbiamo potuto parlare con lui. La strada è ancora lunga ma ci sono buone prospettive. Non potrei ringraziarvi uno per uno.. Ma se il messaggio gira spero arrivi a tutti. Grazie ancora di cuore”, ha scritto sui social.