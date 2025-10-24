Si finge responsabile del parcheggio Talete e si fa consegnare 50 euro dai turisti: denunciato

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno proceduto a una serie di controlli in corso Timoleonte e alla Pizzuta, identificando 36 persone, un 40enne è stato tratto in arresto, due persone sono state denunciate in stato di libertà e cinque, di età compresa tra i 17 e i 44 anni, sono state segnalate quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di cocaina e hashish per uso personale.

Il 40enne, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, in atto sottoposto agli arresti domiciliari per furto, è stato arrestato per evasione e furto poiché bloccato dai Carabinieri dopo aver asportato generi alimentari da un supermercato.

Un 44enne, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e armi, è stato denunciato in stato di libertà per truffa e recidiva nell’attività di parcheggiatore abusivo poiché sorpreso mentre, indossando una casacca arancione, si faceva consegnare 50 euro da turisti stranieri fingendosi responsabile del parcheggio Talete.

Un 20enne, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, è stato denunciato in stato di libertà per guida senza patente poiché, controllato alla Pizzuta alla guida di una moto, è risultato non avere la patente in quanto mai conseguita.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale i Carabinieri hanno fermato 28 veicoli elevando sanzioni amministrative per 6.662 euro e sequestrando 2 veicoli.