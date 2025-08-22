Si frattura la caviglia durante un’escursione a Cavagrande: soccorso e portato in ospedale

Nella tarda mattinata di venerdì, il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è stato attivato dalla Centrale Operativa 118 di Catania per un intervento di soccorso lungo il sentiero Belvedere che consente di raggiungere i laghetti presenti sul fondo della gola di Cavagrande del Cassibile, in provincia di Siracusa.

Un turista di 29 anni della provincia di Milano, in escursione verso il fondo della gola, è scivolato lungo il ripido sentiero procurandosi la sospetta frattura della caviglia sinistra. I Tecnici del Soccorso Alpino

intervenuti hanno raggiunto l’infortunato, che già era stato immobilizzato da personale del 118 intervenuto, lo hanno posizionato sulla speciale barella in uso al Soccorso Alpino e trasportato a spalla

sino al piazzale Belvedere, dove era presente l’ambulanza del 118 che ha trasferito il paziente all’ospedale di Avola.





Presenti i vigili del fuoco ed il personale di sorveglianza dell’area protetta del Corpo Forestale. In caso di infortunio in ambiente montano, impervio o ostile, oppure in caso ci si fosse perduti nei

medesimi ambienti, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è allertabile chiamando il Numero Unico di Emergenza 112, richiedendo specificatamente all’operatore di centrale che la chiamata venga trasferita alla Centrale Operativa dell’Emergenza Sanitaria 118 per ricevere un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio oppure a rischio evolutivo sanitario.

Il Nue 112 trasferirà la chiamata esclusivamente alla Centrale Operativa 118 che attiverà il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) quale proprio referente esclusivo per la risoluzione degli interventi di soccorso in montagna, in ambiente impervio e in grotta.