Si inaugura a Siracusa il nuovo Sbarcadero Santa Lucia

Domenica prossima (7 giugno) sarà inaugurato a Siracusa il nuovo sbarcadero Santa Lucia, interessato in questi mesi da un profondo intervento di riqualificazione. Non si tratterà solo del tradizionale taglio del nastro ma di un vero e proprio evento culturale con uno spettacolo teatrale diretto dal regista Giuliano Peparini, intitolato “Oltre Atene – Madre di Guerra”, e altre attività.

I dettagli dell’inaugurazione saranno illustrati mercoledì prossimo (3 giugno), alle 10,30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio. Parteciperanno il sindaco, Francesco Italia, il progettista e il direttore dei lavori, Ivan Minioto ed Emanuele Fortunato, il direttore del Parco archeologico, Carmelo Bennardo, Giuliano Peparini e Sebino Scaglione, presidente dell’impresa sociale Passwork, capofila del progetto “Le tele di Aracne”.