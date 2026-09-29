Si inaugura il nuovo campo di pallavolo al Pala Melilli con il trofeo Terrazza degli Iblei

Attualità · Sabato alle 16

Sabato 3 ottobre alle 16, il Pala Melilli di Via Gorizia ospiterà l’inaugurazione del nuovo campo di pallavolo e dei nuovi servizi realizzati all’interno dell’impianto sportivo. Nel corso del pomeriggio scenderanno in campo Melilli Volley, Alius Volley,e New Amando Jonica Volley, protagoniste delle partite in programma al Pala Melilli. L’iniziativa rappresenta un’occasione per presentare alla comunità gli interventi realizzati nella struttura e, allo stesso tempo, vivere un pomeriggio di sport, incontro e condivisione.

“Restituire alla comunità spazi sportivi più funzionali e accoglienti significa investire nei giovani, nelle associazioni e nella qualità della vita del nostro territorio – dichiara il sindaco Giuseppe Carta -. Il nuovo campo di pallavolo rappresenta un ulteriore tassello del percorso che stiamo portando avanti per valorizzare gli impianti comunali e creare sempre più occasioni di sport e aggregazione. Sabato sarà un momento importante per lo sport melillese e per tutta la comunità: invito tutti i cittadini a partecipare, sostenere la squadra e vivere insieme questo nuovo inizio per il Pala Melilli”.

L’appuntamento sarà quindi non soltanto un momento inaugurale, ma anche un’occasione per valorizzare le realtà sportive del territorio e rafforzare il ruolo dello sport come strumento di aggregazione, crescita e partecipazione.