Si insedia la commissione prefettizia a Francofonte

A seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato deliberato lo scioglimento degli Organi del Comune di Francofonte, si sono insediati nella giornata di ieri, 17 giugno, per l’espletamento delle funzioni commissariali, ai sensi dell’art. 143 TUEL, il Viceprefetto Antonio Gullì, in servizio alla Prefettura di Ragusa, il Viceprefetto Federica Nicolosi, in servizio alla Prefettura di Catania e il Funzionario economico-finanziario Maria Cacciola, in servizio alla Prefettura di Messina.

I Commissari, già nominati con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 giugno scorso, sono stati incaricati della gestione provvisoria dell’Ente con decreto del Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, ed eserciteranno le funzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al sindaco nonché ogni altro potere e incarico connesso alle medesime.

La Commissione guiderà il Comune di Francofonte per i prossimi 18 mesi.