Si parlerà anche di servizi comunali a Siracusa nella seduta del Consiglio comunale

Si parlerà anche di servizi comunali a Siracusa nella seduta del Consiglio convocata dal presidente Alessandro Di Mauro per domani (28 maggio) alle 17,30. Il primo punto posto all’attenzione dell’assemblea cittadina è, infatti, il nuovo regolamento sulla qualità dei servizi che dovrebbe prendere il posto di quello approvato dal commissario straordinario nel settembre del 2020. Il nuovo strumento disciplina le modalità per verificare il soddisfacimento dei cittadini allo scopo di attivare un adeguato sistema di controlli interni per raggiungere livelli più alti di efficacia ed efficienza dei servizi comunali.

Nel prosieguo deIla seduta, il consiglio comunale, traendo spunto da un ordine del giorno del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia (composto da Paolo Cavallaro e Paolo Romano), parlerà di igiene urbana e di come migliorare il servizio in vista del nuovo appalto. A seguire, grazie a una mozione di Leandro Marino, si discuterà della possibilità di acquisire al patrimonio comunale il tratto di Statale 115 che attraversa il centro abitato di Cassibile. L’obiettivo è di migliorare la sicurezza della circolazione delle auto e dei pedoni.