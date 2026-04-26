Si perdono a Pantalica, recuperati dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio del 25 aprile, una tranquilla escursione a Pantalica si è trasformata in un momento di difficoltà per una coppia di coniugi di Caltagirone che, impegnati in una passeggiata tra i sentieri della riserva, hanno perso l’orientamento, non riuscendo più a individuare il percorso di uscita.

L’allarme è scattato quando i due, dopo essersi resi conto della situazione, hanno chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Priolo che hanno avviato le operazioni di ricerca riuscendo presto a localizzare la coppia e ad accompagnarla fuori dalla riserva