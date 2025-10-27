Si sbloccano i lavori per la costruzione della mensa scolastica dell’istituto “Vittorini” di Siracusa

Si sbloccano i lavori per la costruzione della mensa scolastica dell’istituto comprensivo “Elio Vittorini” di Siracusa, che, grazie alle novità giunte dalla Soprintendenza ai beni culturali, sarà realizzata senza varianti che avrebbero potuto allungare i tempi. Ne dà notizia l’assessore all’Edilizia scolastica Enzo Pantano.

​“In settimana inizierà la rimozione dei cumuli di terra derivanti dagli scavi eseguiti per i saggi e le prime operazioni di cantiere. L’intervento – prosegue l’assessore – consentirà di liberare un’ampia porzione del cortile restituendo quegli spazi necessari a garantire che l’ingresso e l’uscita degli studenti possano svolgersi in piena sicurezza”.

​La seconda novità, dice ancora Pantano, arriva “dalla Soprintendenza, che ci ha anticipato il parere positivo per la ripresa delle opere secondo il progetto originario e, quindi, senza necessità di varianti o altro. Saremo così in grado di completare la mensa e di rispettare i tempi previsti dal Pnrr”.

​L’assessore ringrazia la Soprintendenza per la collaborazione e l’attenzione riservata alla vicenda. “Assieme al sindaco Francesco Italia – spiega – abbiamo seguito da vicino ogni passaggio dell’iter, nel pieno rispetto delle competenze e con spirito di collaborazione. Siamo lieti che si sia trovato un equilibrio, segno di grande rispetto tra istituzioni”.

​Pantano, infine, ricorda che la scuola e i servizi per studenti e famiglie, come la mensa e il tempo pieno, restano una priorità per l’amministrazione comunale. “Ne sono esempio anche i cantieri avviati a Cassibile e in contrada Isola – conclude – per la realizzazione di due nuovi e moderni poli per l’infanzia”.

L’assessore a microfoni di SiracusaNews aveva anticipato la risoluzione delle problematiche, chiedendo di gestire anche la questione viabilità “con equilibrio e prudenza”, per evitare di spostare il caos da via Regia Corte a viale Tica.