La truffa su WhatsApp

Si spaccia per il sindaco di Floridia chiedendo e ottenendo somme in denaro

Il truffatore, fingendosi Marco Carianni, avrebbe contattato ricevitorie, privati cittadini e persino organizzatori di eventi per il Comune, chiedendo somme di denaro “a titolo momentaneo” con la promessa di restituirle subito dopo

Un finto sindaco in chat che chiede soldi “in prestito”, usando il nome e la reputazione del primo cittadino come garanzia. È la truffa che negli ultimi giorni ha colpito Floridia, dove diverse persone sono state contattate su WhatsApp da un uomo che si è spacciato per Marco Carianni, attuale sindaco della città. A denunciare l’accaduto è stato lo stesso Carianni, con un post pubblico sui social in cui mette in guardia i cittadini:

“Un certo dottor Marco Carianni, che non sono io – ma che si finge di essere me – ha contattato su WhatsApp diverse persone chiedendo loro dei bonifici a mio nome. Oltre ad averlo già denunciato, sono purtroppo venuto a conoscenza di cittadini che, in fiducia, e per la stima che nutrono nei miei confronti, hanno prodotto dei bonifici di entità davvero rilevanti a favore di questo finto dottor Marco Carianni, richiesti per spese personali e per giocare scommesse online”.

Il truffatore, fingendosi il sindaco, avrebbe contattato ricevitorie, privati cittadini e persino organizzatori di eventi per il Comune, chiedendo somme di denaro “a titolo momentaneo” con la promessa di restituirle subito dopo. Tutti i dialoghi avvengono per iscritto su WhatsApp, con messaggi che sfruttano il nome e l’immagine del sindaco come garanzia di affidabilità. Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone – fidandosi del nome utilizzato – avrebbero purtroppo eseguito bonifici anche di importi significativi.

Il (vero) sindaco Carianni ha ribadito con fermezza:

“Per favore: nel caso in cui vi dovesse contattare questo truffaldino da quattro soldi, che ruba ed approfitta della povera gente dal giorno in cui è nato, andate immediatamente presso la prima forza di polizia utile a denunciare tutto. Grazie e prestate attenzione, non fidatevi assolutamente di nessuno”.

Il sindaco ha già sporto denuncia all’autorità giudiziaria, invitando i cittadini a non cadere nel raggiro e a segnalare qualsiasi tentativo sospetto, e le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo segnalazioni e prove per risalire all’identità del responsabile. Si tratta di una truffa ben nota e diffusa, che sfrutta la fiducia riposta in figure pubbliche per ottenere denaro rapidamente, contando sulla buona fede delle vittime.


