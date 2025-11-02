“Siamo tornati qui per costruire, non per fuggire”, lo sfogo di una coppia per la troppa spazzatura in giro in provincia di Siracusa

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una coppia che racconta la propria delusione nel vedere continuamente martoriato dai rifiuti il territorio siracusano.

“Siamo Anna Tamazova e Salvatore Giuffrida, una coppia mista che, dopo molti anni trascorsi in giro per il mondo, ha scelto di tornare in Sicilia per vivere stabilmente e investire prossimamente in un progetto di turismo sostenibile, credendo nel valore e nella bellezza di questo territorio.

Abbiamo trovato un luogo incantevole tra Melilli e Augusta a pochi minuti dal mare della zona di Castelluccio, ma purtroppo anche una ferita aperta: materassi abbandonati in un torrente, vasche in eternit e rifiuti di ogni tipo, che a momenti invadono la carreggiata.Un paesaggio straordinario, deturpato da incuria e indifferenza di cittadini e istituzioni. Veramente non riusciamo a comprendere come sia possibile abbandonare rifiuti lungo la strada.

Scriviamo con rammarico e speranza: rammarico per una parte di Sicilia vittima di abbandono e illegalità ambientale; speranza perché crediamo che le istituzioni e i cittadini possano reagire insieme, con rispetto e responsabilità, per proteggere ciò che abbiamo di più prezioso: la vostra e la nostra terra.

Siamo tornati qui per costruire, non per fuggire.

Con grande rispetto

S.G e A.T”