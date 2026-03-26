Sicet Cisl Siracusa: “Ottima notizia insediamento nuovo Cda Iacp: finalmente si esce fuori da logica del commissariamento”

Ottima la notizia sull’insediamento del nuovo CdA dell’IACP di Siracusa al quale auguriamo buon lavoro; finalmente si esce dalla logica del commissariamento”.
Il segretario generale del Sicet Cisl Siracusa, Paolo Gallo, commenta così il recente insediamento del consiglio di amministrazione dell’Istituto autonomo case popolari locale.
“Si apre sicuramente una stagione di maggiore programmazione – continua il segretario della federazione degli inquilini casa e territorio – Usciamo da una serie di commissariamenti che hanno inevitabilmente rallentato alcuni degli interventi previsti.
Adesso auspichiamo l’apertura di un immediato confronto dell’Istituto con il sindacato – conclude Gallo – Molte sono le problematiche aperte sul territorio che necessitano di programmi di intervento”.
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