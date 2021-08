Sicilia a un passo dalla zona gialla, l’appello di Musumeci: “vaccinatevi”

“La crescita dei contagi in Sicilia, come in Sardegna e in altre località oggi fortemente interessate dalla mobilità delle persone, è un dato di fatto che va anzitutto contrastato con l’unico strumento disponibile: la vaccinazione”. Lo dice, in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che analizza i dati del contagio sull’isola. La Sicilia, infatti, è a un passo dalla “zona gialla” in base ai parametri indetti dal Governo nazionale (occupazione del 10% delle terapie intensive e del 15% dei reparti ordinari). Ieri sull’isola si sono registrati oltre mille nuovi positivi in 24 ore sugli appena 7mila registrati in tutta Italia.

Proprio per questo il governatore regionale rivolge ancora una volta un appello a tutti i siciliani che non hanno ancora deciso di vaccinarsi “e spero che a questo appello si uniscano tutti i soggetti istituzionali. Non è possibile che, malgrado i mezzi enormi messi a disposizione, si continui a fare finta di nulla, non è possibile che si ignori come la gran parte dei ricoverati siano soggetti non vaccinati, non è possibile continuare ad alimentare questo fatalismo al ribasso. Inutile leccarsi le ferite dopo, se prima si continua a fare finta di niente. Vaccinarsi, ha ricordato il presidente Mattarella, è un dovere civico per tutti coloro che sono nelle condizioni di poterlo fare”.

“Mi appello – prosegue il governatore – anche ai sindaci: abbiamo diffuso a ciascuno i dati relativi ai vaccinati del proprio Comune e serve uno sforzo per convincere tutti. L’obiettivo è difendere la libertà degli altri, senza mettere in discussione la propria. Ma se non si comprende questa esigenza collettiva, vince l’egoismo. E la Sicilia non se lo può permettere, per la salute di tutti e per l’economia di tanti“.