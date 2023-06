“Sicilia Conference 2023”, a Siracusa con Endas il meglio del fitness acquatico internazionale

Il meglio del fitness acquatico internazionale si riunisce a Siracusa. L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 giugno, quando al Sun Club, andrà in scena “Sicilia Conference 2023”, organizzato anche da Endas Sicilia, una due giorni aperta agli istruttori e ai titolari di impianti sportivi, fatta di lezioni, approfondimenti, masterclass e workshop legato al mondo del fitness acquatico

Tra gli ospiti più attesi il portoghese Francisco Estevão, Ceo di Portugal Aqua Training, il brasiliano André Coelho, presenter di calibro internazionale, Martina Maisto, master trainer dell’Eaa, European Aquatic Association, che saranno accolti dalla padrona di casa Viviana Venticinque, titolare del Sun Club, nonché ideatrice dell’evento e presenter internazionale.

Sabato mattina è prevista una novità assoluta. Grazie alla collaborazione di Germano Bondì, presidente Endas Sicilia, e Marco Tornatore, Ceo Aqquatix, tutti i gestori di impianti natatori avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a un dibattito sulle migliori strategie imprenditoriale del mondo acquatico.

Per partecipare è necessaria la prenotazione tramite mail siciliaconference.com Per informazioni è possibile consultare il sito www.siciliaconference.com

“Siamo all’ottava edizione – dichiara Viviana Venticinque, anima di Sicilia Conference e presidente provinciale di Endas Siracusa – e sarà speciale perché una parte importante è dedicata ai gestori degli impianti natatori con un dibattito sulle strategie per offrire i migliori servizi agli utenti. Il fitness acquatico è la forza trainante di tutti gli impianti natatori e speriamo che questa manifestazione sia da stimolo per gli istruttori che sono ancora pochi per la richiesta”.