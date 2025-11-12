Sicilia Express, fuori un’altra clip della serie Netflix di Ficarra e Picone girata a Noto e Avola

Ecco un’altra clip (clicca qui) della nuova serie per Netflix di Ficarra e Picone: si intitola “Sicilia Express” ed è stata girata anche in Sicilia, tra Noto e Avola.

E nelle prime immagini, alcune trapelate già nelle scorse settimane, si riconoscono alcuni luoghi inconfondibili come il centro storico della città Barocca, dalla Porta Ferdinandea a corso Vittorio Emanuele, fino alla chiesa del Carmine. Ad Avola, invece, le scene sono state girate alla vecchia tonnara.

Sicilia Express racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia.

Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite… ma non necessariamente in meglio.

Nel cast, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche Katia Follesa e Barbara Tabita. Prodotta da Tramp Limited, la serie è scritta – oltre che da Ficarra & Picone – da Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

La nuova serie comedy in 5 episodi scritta, diretta e interpretata dal celebre duo siciliano, è in arrivo dal 5 dicembre, solo su Netflix.