“Sicilia Express” ora fuori: disponibile su Netflix la serie di Ficarra e Picone girata a Noto e Avola

Eccolo il 5 dicembre, ecco la nuova serie di Ficarra e Picone che arriva su Netflix. Una serie speciale, perché è girata anche in Sicilia e parla della Sicilia. Nei giorni scorsi le prime clip, adesso è possibile visionarla.

Dalle prime immagini, alcune trapelate già nelle scorse settimane, si riconoscono alcuni luoghi inconfondibili come il centro storico della città Barocca, dalla Porta Ferdinandea a corso Vittorio Emanuele, fino alla chiesa del Carmine. Ad Avola, invece, le scene sono state girate alla vecchia tonnara.

Sicilia Express racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite… ma non necessariamente in meglio.

Nel cast, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche Katia Follesa e Barbara Tabita. Prodotta da Tramp Limited, la serie è scritta – oltre che da Ficarra & Picone – da Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.