Sicilia in bianco da domani ma è caos tamponi. I nuovi positivi al covid in provincia di Siracusa sono 50

La Sicilia torna in zona bianca a partire da domani. Lo prevede l’ordinanza annunciata questa mattina dal ministro della Salute Roberto Speranza. Negli ultimi mesi i provvedimenti firmati il venerdì entravano in vigore il lunedì successivo, mentre in questo caso già il giorno dopo. Anche sull’isola quindi da domani via all’obbligo di mascherine all’aperto e ai limiti a tavola nei ristoranti, e tutta l’Italia torna bianca come non succedeva da luglio.

Sono 469 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.977 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. La Regione Siciliana dichiara che tra i tamponi molecolari comunicati oggi, 682 sono relativi alle settimane precedenti e tra i 469 casi confermati, 116 sono relativi alle settimane precedenti. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 301.125 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 11.198 gli attuali positivi sull’isola (582 in meno rispetto a ieri).

Di questi sono 365 le persone ricoverate nei vari reparti Covid ordinari, mentre sono 40 quelle in terapia intensiva con 3 ingressi nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si registrano 1.048 nuove persone dimesse o guarite per un totale di 283.047 dall’inizio dell’emergenza, ma purtroppo si contano altri 3 decessi (6.880 in totale). Su quest’ultima voce, i decessi riportati sono da riferirsi alle date seguenti: 2 il 7/10/21 e 1 il 6/10/21.

I nuovi positivi sull’isola sono così suddivisi nelle varie province: Palermo 42, Catania 298, Messina 15, Siracusa 50, Trapani 13, Ragusa 10, Caltanissetta 18, Agrigento 15 ed Enna 8.

Per quanto riguarda il solo capoluogo aretuseo oggi sono 174 gli attuali positivi, di cui 17 ricoverati in reparti ordinari e uno in Terapia intensiva.