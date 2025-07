“Sicilia Mare per Tutti”, il progetto accessibile, inclusivo ed ecosostenibile: ecco i luoghi interessati a Siracusa

L’associazione Sicilia Turismo per Tutti prosegue con impegno il progetto-pilota nato a Siracusa nel 2014 e giunto alla 12ª edizione, puntando a un’ospitalità realmente inclusiva, accessibile ed ecosostenibile in tutta la Sicilia.

Grazie alla sinergia tra enti pubblici e realtà private, coordinata dalla presidente prof.ssa Bernadette Lo Bianco, l’iniziativa gode del patrocinio di numerose istituzioni, tra cui l’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia, il Comune di Siracusa, la Capitaneria di Porto, l’ASP di Ragusa, l’Area Marina Protetta del Plemmirio, insieme a oltre 30 Comuni e decine di associazioni del territorio.





Nel 2025 sono 212 le strutture balneari accessibili censite in Sicilia (97 pubbliche e 115 private), con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Nel 2014 se ne contavano poco più di una decina.

Il progetto mira a raccogliere e divulgare informazioni sul litorale e sulle strutture balneari realmente accessibili, attraverso fonti autorevoli come le associazioni di categoria e la Capitaneria di Porto. Le informazioni saranno diffuse tramite il portale della Regione Sicilia e i siti web dei partner, per garantire la fruizione turistica anche a persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive.

Tra i servizi promossi: scivoli, docce dedicate, percorsi tattili per ciechi, supporti visivi per sordi, passerelle ecosostenibili, postazioni ombreggiate facilmente accessibili e dispositivi di sanificazione fruibili da tutti.

Un importante supporto arriva anche dal Consorzio Plemmirio che offre, una volta a settimana, un servizio di trasporto gratuito per raggiungere i varchi dell’Area Marina Protetta del Plemmirio (prenotazioni via email a info@plemmirio.it e supporto@plemmirio.it).

Nel testo, l’associazione lancia numerose raccomandazioni per gli operatori turistici: dalla formazione del personale all’adozione di linguaggi accessibili, dall’eliminazione delle barriere architettoniche all’uso di tecnologie inclusive (come app, beacon, video in LIS, mappe tattili). Viene sottolineata l’importanza di rispetto e attenzione nei confronti di comportamenti legati a disabilità emotive o cognitive, e la necessità di uno sguardo empatico da parte di tutti.

“Sicilia Mare per Tutti” si conferma un progetto modello, che punta a trasformare il turismo in un’esperienza realmente condivisa, valorizzando diritti, accoglienza e qualità della vita per ogni persona.

Ecco quali sono i luoghi interessati a Siracusa:

Sbocchi 1-2-3-4 – Spiaggia Fanusa

Accesso alla battigia tramite sentiero e rampa

Piazzole di sosta

Percorribile in carrozzina (elettrica e manuale)

Passerella, pedana e scivolo autorizzato

Accessibilità e fruizione: 100%

Sedia JOB (Lido Fly Beach – su richiesta)

Sedia Solemar (su richiesta all’Ass. ValorAbile)

Sbocco 10

Scogliera con passerella in legno e accesso diretto in acqua

Solarium, fondale roccioso

Parcheggio auto vicino

Accessibilità: 70% – Fruizione: 100%

Sbocco 11

(stesse caratteristiche di Sbocco 10)

Sbocco 12

Scogliera, maniglioni per risalita

Manto cementato, piattaforma

Sollevatore da piscina affidato ad associazione disabili

Scivolo in acqua

Accessibilità: 80% – Fruizione: 100%

Sbocco 13

Scogliera, piattaforma in legno e passatoia

Accessibilità: 70% – Fruizione: 80%

Sbocco 14

Scogliera, piattaforma in legno e passatoia

Accessibilità: 80% – Fruizione: 100%

Sbocco 21

Piattaforma e passerella in legno, accesso assistito per pendenza

Docce, parcheggio libero

Accessibilità e fruizione: 100%

Sedia Solemar (Ass. ValorAbile – su richiesta)

Sbocco 22

Passerella e piattaforma in legno, fondale roccioso

Parcheggio dedicato al varco 23

Accessibilità: 60% – Fruizione: 100%

Sbocco 25

Scogliera, passerella con maniglione, pedane di sosta

Necessario accompagnatore

Accessibilità: 70% – Fruizione: 90%

Sbocco 26

Scogliera, passerella in legno amovibile

Percorribile in carrozzina, consigliata assistenza

Accessibilità: 70% – Fruizione: 90%

Sbocco 35 – Hotel Minareto

Passerella in legno per accesso in acqua (fondale sabbioso)

Necessario accompagnatore

Accessibilità al mare: 100% – Fruizione: 70%

Sedia Solemar (Ass. ValorAbile – su richiesta)

LIDI ACCESSIBILI IN PROVINCIA DI SIRACUSA

Lido “Terrazza Fanusa” – Fly Beach

Job, passerella, bagnino, 2 postazioni gratuite (2 lettini, 1 sdraio, 1 ombrellone)

Lido Fontane Bianche

Passerella, bagnino

Lido Sayonara

Job, passerella, bagnino, 2 postazioni gratuite

Spiaggia libera Camomilla (Fontane Bianche)

Job (su richiesta a Lido Camomilla), passerella

Lido Kukua Beach (Fontane Bianche)

Job, passerella, bagnino, 1 postazione gratuita

Soc. Lido Beach (Arenella)

Job, passerella, bagnino, 1 postazione gratuita

Spiaggia libera pubblica (Arenella)

Passerella

Lido Finanza (C.da Isola)

Job, passerella, bagnino, 1 postazione gratuita

Lido Varco 23 – Solarium (Scogliera)

Job, passerella, bagnino, 1 postazione gratuita

Lido Camomilla

Job, passerella, bagnino, 1 postazione gratuita

Lido Nuovo

Passerella

Lido Blu White

Passerella

Lido Morghella

Passerella

Lido Santa Maria

Passerella

Lido Azzurro

Passerella

Lido “Agua Beach”

Bagnino

Abil Beach – Priolo Gargallo (Coop. L’Integrazione)

10 postazioni gratuite, sedie Solemar, ombrelloni, lettini, bagni/spogliatoi accessibili, passerella, operatori, canoa trasparente, parcheggi

SPIAGGE LIBERE E ALTRI LIDI ATTREZZATI

Lungomare Tremoli – Avola (via Sandro Pertini)

Borgo Marinaro – Marina Militare (passerella, assistenza volontari Misericordia – su prenotazione)

Lido “Il Triangolo” (job, passerella)

Spiaggia libera con passerella – Vendicari

Lido Isola Blu (passerella)

Lido La Plage Santomar (passerella)

Spiaggia Morghella (passerella)

Spiaggia Spinazza (passerella)

Lido Kalè Beach Club (passerella)

Lido “Eden” (passerella)

Lido Joy Beach (passerella)

Lido Sol Leone (passerella)

Spiaggia libera con assistenza alla balneazione e passerella

Spiaggia pubblica – Seconda Scaletta (2 passerelle, assistenza)

LOCALITÀ INCLUSIVAMENTE ATTREZZATE

Augusta – Punta Izzo

Avola – Contrada Zuccara / Piazza Esedra / Contrada Piccio

Agnone Bagni – Villaggio Settebello / Augusta

Portopalo di Capo Passero – Contrada Scalo Mandria

Noto – Contrada Bove Marino / Lido di Noto

Pachino – Strada 84 / Marzamemi

Lido Abbronzatissima

Lido SunSet Beach