Sicilia nella morsa del maltempo: arriva il Ciclone di San Valentino tra burrasche, mareggiate e rischio tornado

La Sicilia si prepara a giorni di forte maltempo con l’arrivo del temuto Ciclone di San Valentino, un vortice profondo che porterà piogge intense, venti di burrasca e un brusco calo delle temperature su gran parte dell’Isola.

L’Italia si trova attualmente nella zona delle “piogge infinite”, all’interno di un’Europa meteorologicamente divisa in due. Una serie di perturbazioni atlantiche sta attraversando il Continente, colpendo prima Francia e Spagna e poi dirigendosi verso il nostro Paese. Ma è soprattutto il Sud, e in particolare la Sicilia, a destare maggiore preoccupazione.

Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici (iLMeteo.it), nelle prossime ore l’instabilità aumenterà sensibilmente. Calabria e Sicilia risultano le aree a rischio più elevato: il calore latente del mare potrebbe infatti alimentare fenomeni vorticosi, con la possibilità di trombe marine in grado di raggiungere le coste. Non si escludono downburst (raffiche lineari molto intense) e locali grandinate.

Sicilia: vento di burrasca e mareggiate sulle coste occidentali

Già da giovedì 12 febbraio sono attesi venti di burrasca sulle regioni del Sud e sulle Isole Maggiori. In Sicilia l’attenzione sarà massima soprattutto sui settori occidentali, dove sono previste mareggiate lungo le coste esposte. Le piogge interesseranno in particolare la fascia tirrenica, mentre i venti forti continueranno anche nella giornata di venerdì.

Se venerdì 13 il cielo concederà una breve tregua dalle precipitazioni, il vento resterà sostenuto. Ma il vero peggioramento arriverà nel weekend con l’ingresso del Ciclone di San Valentino, un vortice di circa 985 hPa alimentato da aria fredda in discesa dalla Lapponia.

Crollo delle temperature e ritorno del freddo

Il ciclone porterà un deciso calo termico: si passerà dal clima mite e umido di matrice atlantica a correnti fredde settentrionali. Ombrelli e impermeabili potrebbero presto lasciare spazio a cappotti pesanti.

Domenica, in particolare, è previsto il ritorno della neve a bassa quota lungo il versante adriatico del Centro-Sud, mentre sulle Alpi continueranno le nevicate abbondanti, soprattutto in Valle d’Aosta.

Il dettaglio dei prossimi giorni

-Mercoledì 11: maltempo intenso al Sud, con rischio nubifragi tra Campania, Basilicata e Calabria; burrasca in Sardegna.

-Giovedì 12: maltempo diffuso sulla fascia tirrenica meridionale, venti forti su Sicilia e Calabria.

-Venerdì 13: tregua delle piogge al Sud, ma con venti ancora impetuosi.

-Weekend: sabato peggioramento e calo termico; domenica neve a bassa quota al Centro-Sud adriatico.

Per la Sicilia si prospettano dunque giorni complessi, tra piogge persistenti, raffiche intense e possibili mareggiate. La Protezione Civile raccomanda attenzione soprattutto nelle aree costiere e nelle zone già colpite dal maltempo nelle scorse settimane.