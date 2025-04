Sicilia Open 2025, pioggia di medaglie per la Clary Dance: giovani talenti brillano a Catania

Domenica 13 aprile, in occasione della 25ª edizione del Sicilia Open, una delle competizioni più storiche e prestigiose nel panorama della danza sportiva siciliana, gli atleti dell’ASD Clary Dance hanno conquistato una valanga di medaglie, portando alto il nome della scuola siracusana guidata dai maestri Riccardo Aliffi e Claudia Arnone.

Nella cornice del palasport di Catania, i giovani ballerini si sono distinti sia nelle danze standard e latino-americane che nel settore latin style, centrando importanti obiettivi stagionali.

Per quanto riguarda le coppie: Tommaso Aliffi & Sofia Ricceri hanno ottenuto due secondi posti; Diego D’Arrigo & Sofia Belfiore hanno conquistato due ori; Giordano Apostolico & Aurora Manzella si sono classificati al terzo e primo posto; Giuseppe Greco & Giusi Iemmolo hanno portato a casa un oro e un bronzo.

Nel comparto latin style, i risultati sono stati altrettanto eccellenti: Sophie Pulino: 3ª under 15 unica, 5ª combinata 12/13; Sofia Belfiore: 5ª under 15 classe unica; Benedetta Nicolini: 6ª under 11 E; Sofia Greco: 5ª under 11 E cha cha cha; Francesca Giansiracusa: 3ª over 16 classe E cha cha cha; Ludovica Renato: 3ª over 19 classe D (samba, cha cha, rumba), 2ª jive; Chiara Lombardo: 8ª samba, 5ª cha cha, 4ª rumba, 3ª jive (16/18 classe D); Paola Faraci: 6ª under 11 E; Alessandra Latina: 6ª combinata 12/13, 4ª classe unica under 15; Benedetta Ghiurmino: 5ª under 11 E; Vittoria Fiore: 6ª samba, cha cha, rumba e 4ª jive (over 19 classe D); Carla Genova: 5ª under 11 E; Sofia Ricceri: 6ª under 11 E; Aurora Manzella: 4ª under 11 E; Giulia Ingrassia: 5ª samba e cha cha cha, 4ª jive (under 7 E).

“Le nostre domeniche nei palazzetti, dal primo mattino fino a tarda sera, sono ricche di emozioni, impegno e voglia di fare bene. I risultati ottenuti dimostrano che siamo sulla strada giusta. Questo motiva i ragazzi a continuare con costanza e determinazione”, hanno commentato con orgoglio i maestri Aliffi e Arnone.