“Sicilia, piattaforma mediterranea per le multinazionali Protocollo d’intesa per attrarre gli investimenti esteri”: martedì convegno a Siracusa

Il prossimo martedì 14 giugno alle 10.30 alla sala convegni dell’hotel Ortea Palace a Siracusa, sarà firmato il Protocollo per il Consolidamento e l’Attrazione degli Investimenti Esteri in Sicilia, tra Confindustria, Confindustria Sicilia e Regione Siciliana, nell’ambito del convegno dal titolo “Sicilia piattaforma mediterranea per gli investimenti e lo sviluppo”.

Dopo i saluti del Presidente Confindustria Siracusa, Diego Bivona , del Presidente Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese e del Sindaco di Siracusa Francesco Italia, ,interverrà Roberto Monducci, Osservatorio Imprese Estere. Seguirà una tavola rotonda con Rosario Pistorio managing director Sonatrach Raffineria Italiana, Gian Piero Reale Operation Manager Air Liquide Italia, Renato Martire Vice Presidente ST Microelectronics, Sergio Corso Vice Presidente Operation Italy and Slovakia Sasol LMD,

Interverranno poi Federico Eichberg, dirigente del MISE,comitato attrazione investimenti esteri, Carlo Amenta, Commissario straordinario ZES Sicilia occidentale e Alessandro Graziano, Commissario straordinario ZES Sicilia orientale. Seguirà l’intervento di Girolamo Turano Assessore alle attività produttive della Regione Siciliana e le conclusioni saranno della Vice Presidente di Confindustria per l’internazionalizzazione Barbara Beltrame Giacomello. I lavori saranno moderati da Carlo Alberto Tregua, Direttore del Quotidiano di Sicilia.