Sicurezza. Adp Siracusa chiede il passaggio a sede di particolare rilevanza: “organici insufficienti, poliziotti allo stremo”

La segreteria provinciale di ADP – Autonomi di Polizia Siracusa chiede il ricollocamento della provincia aretusea dal “Modulo B” al “Modulo A” dell’Atto Ordinativo Unico degli Uffici Territoriali della Polizia di Stato. La richiesta è contenuta in una nota indirizzata ai rappresentanti delle istituzioni e alle autorità di pubblica sicurezza, nella quale il sindacato contesta quella che definisce una sottovalutazione della complessità del territorio siracusano.

Secondo ADP, l’inserimento di Siracusa tra le sedi ordinarie non terrebbe conto delle specificità della provincia: la presenza del polo petrolchimico, la criminalità organizzata, le infrastrutture portuali, i flussi migratori, il turismo internazionale e le esigenze operative legate a Questura, Commissariati e Specialità: “La sicurezza dei cittadini e la vita dei poliziotti non si svolgono sui fogli di calcolo, ma nelle strade e sui moli di una provincia complessa”, afferma la sigla sindacale, che ritiene inadeguata l’attuale classificazione della Questura di Siracusa. Nel documento vengono richiamate anche le difficoltà degli uffici specialistici. La Polizia di Frontiera Marittima, secondo ADP, sarebbe chiamata a presidiare porti commerciali e industriali di rilievo internazionale e a gestire pressione migratoria e flussi crocieristici con organici insufficienti. Situazione critica anche per la Polizia Stradale, con la sezione di Siracusa e i distaccamenti di Noto e Lentini in difficoltà nel garantire la copertura continuativa del territorio.

Il sindacato segnala inoltre carenze nella Polfer e nella Polizia Postale, parlando di un sistema che reggerebbe soltanto grazie al sacrificio quotidiano del personale.

“La tenuta del sistema sicurezza a Siracusa è attualmente garantita spremendo le donne e gli uomini in divisa”, si legge nella nota. ADP denuncia prestazioni straordinarie forzate, doppi turni, duplicazioni di mansioni e richieste di riduzione o rinuncia alle ferie per coprire servizi che altrimenti non potrebbero essere garantiti.

Per il sindacato, l’attuale assetto organizzativo inciderebbe in maniera pesante anche sulla vita personale e familiare degli agenti, chiamati a sostenere carichi di lavoro ritenuti non più compatibili con una gestione equilibrata del servizio. Adp chiede quindi l’apertura immediata di un tavolo tecnico al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il sostegno della politica locale, per rivedere la classificazione di Siracusa e riconoscere alla provincia il rango di sede di particolare rilevanza.

Tra le richieste avanzate anche l’assegnazione straordinaria di personale di rinforzo per Questura, Commissariati e Specialità, oltre a una razionalizzazione locale delle risorse, con il taglio dei servizi di rappresentanza e non essenziali per concentrare il personale sul controllo del territorio. “I poliziotti siracusani non sono supereroi – conclude ADP – e non possono continuare a mascherare le falle di un decreto che rischia di mettere in ginocchio l’intero sistema sicurezza locale”.