Sicurezza alla Borgata: verso una nuova caserma dei Carabinieri in piazza Santa Lucia

Un passo concreto verso una maggiore sicurezza nel quartiere Borgata. Francesco Candelari ha incontrato nei giorni scorsi il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa per discutere un progetto ambizioso: l’istituzione di una caserma dell’Arma proprio in Piazza Santa Lucia.

L’incontro, descritto come cordiale e segnato da un clima di forte collaborazione, ha permesso di mettere sul tavolo le esigenze di sicurezza manifestate quotidianamente dai residenti. L’obiettivo condiviso è quello di rafforzare la presenza dello Stato in un’area considerata strategica per la città.

Dall’interlocuzione con i vertici dell’Arma è emersa la chiara volontà di procedere con atti concreti. Il primo passaggio fondamentale riguarda la ricerca di un immobile idoneo che possa ospitare, in tempi brevi, una stazione dei Carabinieri.

Tuttavia, nell’attesa di individuare una sede definitiva, è stata valutata una soluzione intermedia: la creazione di un primo presidio simbolico, come un ufficio dedicato esclusivamente alla raccolta delle denunce. Questa “avanguardia” rappresenterebbe un segnale immediato di legalità sul territorio, in attesa della stabilizzazione del presidio.

Per Candelari, la scelta di Piazza Santa Lucia non è casuale, essendo un luogo simbolo per l’intera comunità siracusana. «La Borgata merita sicurezza e una presenza sempre più visibile dello Stato», ha dichiarato, ringraziando il Comando Provinciale per l’attenzione e la disponibilità mostrate.

L’impegno prosegue ora sul fronte operativo per trasformare la proposta in realtà, offrendo ai cittadini un presidio che non sia solo un ufficio, ma un vero punto di riferimento per la fiducia e la legalità nel cuore del quartiere.