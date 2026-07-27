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Sicurezza balneare, la Capitaneria di Siracusa intensifica i controlli

di Oriana Gionfriddo ·
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Dopo la tragedia che ha colpito la comunità siracusana con la morte di Matteo Di Franca, torna al centro dell’attenzione il tema della sicurezza in mare. A fare il punto è il comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, Antonio Cacciatore, che lancia un messaggio chiaro a diportisti e bagnanti: il mare va vissuto con serenità, ma senza mai abbassare la guardia.

“Il mare non bisogna mai trattarlo come un amico, ma come un conoscente – ha spiegato il comandante –. Bisogna goderselo, ma avere sempre una sana diffidenza. Le condizioni possono cambiare rapidamente, anche solo per una variazione del vento, e ci si può trovare in difficoltà in pochi minuti”.

Due le parole chiave indicate dalla Capitaneria: prudenza e rispetto delle regole. Un richiamo rivolto soprattutto a chi utilizza imbarcazioni senza una reale esperienza nautica.

“Non basta possedere un mezzo nautico per essere marinai. Tutti sono capaci quando il mare è calmo, ma è quando le condizioni cambiano che emergono le capacità o le debolezze di chi è al comando”, sottolinea Cacciatore.

Particolare attenzione va prestata quando si trasportano passeggeri. Velocità eccessive, manovre azzardate o comportamenti imprudenti possono mettere in pericolo non solo chi si trova a bordo, ma anche i bagnanti presenti in acqua.

Il comandante ricorda inoltre alcune regole fondamentali contenute nell’ordinanza di sicurezza balneare: le imbarcazioni devono mantenersi ad almeno 200 metri dalle spiagge e a 100 metri dalle coste rocciose. L’avvicinamento alla riva è consentito soltanto attraverso i corridoi di lancio predisposti o, in casi particolari, a motore spento e con l’ausilio dei remi.

“Anche in queste situazioni serve la massima attenzione – aggiunge – perché può sempre esserci un bagnante che non rispetta le delimitazioni e si creino condizioni di pericolo”.

Per garantire un’estate sicura, la Capitaneria di Porto di Siracusa ha potenziato l’attività di vigilanza nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”. In campo cinque unità navali che pattugliano costantemente il litorale e squadre operative a terra pronte a intervenire in caso di emergenza.

Tra gli ultimi interventi, quello effettuato a Calamosche, dove due giovani rimasti bloccati su una scogliera sono stati soccorsi dal personale della Guardia Costiera e affidati successivamente alle cure del 118.

“Il nostro dispositivo opera a 360 gradi per tutta la stagione estiva – conclude Cacciatore – ma è fondamentale anche la collaborazione dei cittadini. Chiunque assista a comportamenti pericolosi o situazioni di emergenza può contattare immediatamente il numero 1530”.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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