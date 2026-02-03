Sicurezza, De Simone annuncia una mozione in Consiglio: “Servono più uomini e mezzi per Siracusa”

Il consigliere comunale Damiano De Simone ha annunciato la presentazione, nei prossimi giorni, di una mozione che impegnerà il Consiglio comunale di Siracusa a farsi promotore di un’azione concreta in materia di sicurezza urbana.

La proposta nasce a seguito di un attento ascolto del territorio e del crescente senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza, in un contesto segnato da episodi di criminalità che preoccupano la comunità locale.

Nella giornata di ieri, nella sede del SIULP, De Simone ha riunito attorno a un tavolo i rappresentanti dei principali sindacati delle forze dell’ordine alla presenza dei Segretari Tommaso Bellavia (SIULP), Leandro Palermo e Christian Monaco (NSC) e Francesco Nassetta (CISL-FNS), con i quali ha condiviso criticità, dati e problematiche legate alla carenza di personale in città. Il confronto ha confermato l’urgenza di richiedere un rafforzamento degli organici per garantire un controllo più efficace del territorio.

Attraverso la mozione, il Consiglio sarà chiamato a impegnare il Sindaco e la Giunta a rivolgere formale richiesta al Prefetto affinché si attivi presso il Ministero dell’Interno per destinare più uomini e mezzi alle forze dell’ordine presenti a Siracusa.

Il documento conterrà anche una ferma condanna agli episodi di violenza verificatisi a Torino il 31 gennaio scorso, durante una manifestazione, ai danni delle forze dell’ordine.

“La sicurezza – ha sottolineato De Simone – è un diritto primario da garantire senza esitazioni, rafforzando il dialogo tra istituzioni e chi ogni giorno rischia la propria vita per proteggere la nostra.”