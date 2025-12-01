Sicurezza del campo scuola e della Cittadella dello Sport a Siracusa. De Simone chiede chiarezza (e documenti)

Il consigliere comunale di Forza Italia, Damiano De Simone, interviene sulla questione della sicurezza degli impianti sportivi pubblici di Siracusa, chiedendo trasparenza all’Amministrazione comunale e presenta formale richiesta al sindaco di Siracusa. De Simone mira a ottenere la documentazione aggiornata relativa allo stato di agibilità e alle certificazioni di conformità del Campo Scuola “Pippo Di Natale” e della Cittadella dello Sport, compresi i certificati antincendio, elettrici e idrico-sanitari. La richiesta è stata inviata anche al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per competenza.

“Promuovere lo sport significa prima di tutto garantire ambienti sicuri per chi li vive ogni giorno – spiega De Simone –. Le famiglie, gli atleti, le associazioni devono poter svolgere attività sportive in tutta serenità”.

Il consigliere sottolinea che si tratta di un atto dovuto: “Non è polemica, ma responsabilità. Le strutture pubbliche non possono essere lasciate nell’incertezza, nel l’incuria a maggior ragione quando si ignora l’esistente per costruire nuovi impianti, sportivi in questo caso, puntando all’apparenza e non alla sostanza dell’azione amministrativa. Serve chiarezza, rispetto della legge e tutela della salute pubblica“.