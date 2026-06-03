“Sicurezza è Partecipazione”, domani alla Cisl di Siracusa tavola rotonda sul mondo del lavoro

Sicurezza è Partecipazione è il tema della tavola rotonda organizzata dalla FIM Cisl Sicilia e dalla UST Cisl Ragusa Siracusa per domani, giovedì 4 giugno, nella sala “Giulio Pastore” di via Arsenale 22. Un confronto a tutto tondo su uno dei temi centrali del mondo del lavoro. I lavori, con inizio previsto per le 9.30, saranno aperti da S.E. il Prefetto Chiara Armenia, dall’Arcivescovo Mons. Francesco Lomanto, dal sindaco Francesco Italia.

Due i panel previsti. Nel primo, sul tema Prevenzione e controlli, si confronteranno il segretario generale della FIM siciliana Pietro Nicastro, la dirigente dell’Ispettorato Lavoro Margherita Incastrone e responsabile dell’Unità Operativa Controllo e Vigilanza dello S.PRE.SAL provinciale Tommaso Salemi.

Nel secondo confronto, che si focalizzerà su Norme e territorio, parteciperanno Giovanni Migliore segretario generale UST Ragusa Siracusa, Gian Piero Reale presidente Confindustria Siracusa, Ettore Foti Dirigente generale Assessorato regionale Lavoro.

A trarre le conclusioni sarà il segretario nazionale FIM Cisl Valerio D’Alò.