Sicurezza, il Siulp attacca: “a Siracusa organici insufficienti. Basta proclami, servono rinforzi e rispetto per i poliziotti”

“Cinque agenti per Avola, cinque per Pachino, zero per la Questura di Siracusa. A fronte di oltre 35 pensionamenti previsti entro il prossimo anno, questo piano è irricevibile“. Non usa mezzi termini il segretario provinciale del Siulp, Tommaso Bellavia, nel denunciare quella che definisce “una grave carenza organica” delle forze dell’ordine in provincia e nel capoluogo.

Il riferimento diretto è alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da alcuni esponenti politici siciliani che, attraverso i social, hanno parlato di un potenziamento degli organici della Polizia in Sicilia, citando anche Siracusa. Ma per il Siulp si tratta solo di “proclami trionfalistici” che non trovano riscontro nella realtà.

“Da anni denunciamo un progressivo svuotamento degli organici, la carenza di risorse e mezzi – dichiara Bellavia – e ogni volta ci vengono promessi interventi che puntualmente si rivelano insufficienti o solo parzialmente realizzati. Il risultato è che la sicurezza pubblica resta sulle spalle dei pochi agenti rimasti, che si fanno carico di turni massacranti e, in alcuni casi, nemmeno vengono retribuiti per gli straordinari svolti“. Il riferimento, in particolare, è alle ore non pagate per l’impegno straordinario durante il G7 Agricoltura tenutosi a Siracusa, “evento celebrato da tutte le istituzioni, ma pagato a caro prezzo dai poliziotti“, afferma il sindacato.

Il Siulp chiede che la politica si assuma le proprie responsabilità e intervenga in modo concreto. “Servono almeno 50 agenti in più – sottolinea Bellavia – per garantire un adeguato controllo del territorio, specie in vista dell’aumento esponenziale dei flussi turistici nei mesi estivi”.

Infine, l’appello ai rappresentanti istituzionali, a prescindere dalle appartenenze politiche: “La sicurezza dei cittadini non è né di destra né di sinistra, ma un bene condiviso. E va difeso con i fatti, non con le parole”.