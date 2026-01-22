Sicurezza, imprese e futuro del territorio: Ance e Cassa Edile in piazza per Siracusa

Siracusa si prepara a vivere una giornata significativa. Domani, infatti, la città scenderà in piazza per una manifestazione pubblica che vuole lanciare un messaggio chiaro: Siracusa non si piega e chiede maggiore sicurezza. Un appuntamento che vedrà la partecipazione anche di ANCE Siracusa e della Cassa Edile, rappresentate dal presidente di ANCE Siracusa Paolo Augliera e dal presidente della Cassa Edile, nonché imprenditore, Salvo La Rosa.

La manifestazione nasce come risposta a una serie di episodi di microcriminalità che, nelle ultime settimane, hanno colpito la città e il territorio provinciale, generando preoccupazione non solo tra i cittadini, ma anche nel mondo produttivo. Furti, danneggiamenti e atti intimidatori che mettono a rischio la serenità di chi vive e lavora a Siracusa.

“È fondamentale partecipare come cittadini – ha spiegato Paolo Augliera – perché quando accadono episodi come quelli degli ultimi giorni, non colpiscono solo l’imprenditore che subisce il danno, ma l’intera comunità. Abbiamo bisogno di sicurezza per vivere e per lavorare serenamente“. Una presenza, quella di Ance, che non vuole avere colori politici o bandiere di appartenenza, ma che si colloca nel solco della solidarietà e della responsabilità civica.

Un tema particolarmente sensibile per le imprese edili riguarda il furto dei mezzi meccanici. “Sempre più spesso – ha sottolineato Augliera – vediamo escavatori e mezzi da cantiere sparire e poi essere utilizzati per assaltare bancomat o per compiere altri reati. Questo significa che anche noi subiamo danni diretti e indiretti“. Da qui l’esigenza di alzare il livello di attenzione e di collaborazione con le istituzioni.

Una testimonianza concreta arriva da Salvo La Rosa, presidente della Cassa Edile e imprenditore che nei giorni scorsi ha subito il furto di un mini escavatore all’interno di uno stabilimento industriale. “È il secondo furto che subiamo come impresa – ha raccontato – e lascia davvero sgomenti. Parliamo di un mezzo sottratto da un’area recintata, senza che vi fossero sistemi di videosorveglianza. Episodi simili non sono isolati e dimostrano che la microcriminalità sta diventando sempre più organizzata”.

Secondo La Rosa, è necessario che le imprese facciano la propria parte investendo in sicurezza, ma allo stesso tempo serve un coordinamento più efficace con le forze dell’ordine e le istituzioni. “Noi, come Cassa Edile e come ANCE, rappresentiamo oltre mille imprese sul territorio. Abbiamo il polso della situazione e siamo pronti a fornire supporto e informazioni per prevenire e contrastare questi fenomeni“.

La manifestazione di domani vuole essere anche un’occasione per rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e società civile. “La sicurezza non può essere solo un tema politico – hanno evidenziato Augliera e La Rosa – ma deve diventare un tema sociale, condiviso, in cui tutti collaborano“.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di prospettive economiche. Il 2025, per il settore edile, si è chiuso con segnali moderatamente positivi grazie ai fondi del PNRR ancora presenti sul territorio, mentre restano le difficoltà legate alla fine dei grandi bonus edilizi e ai ritardi burocratici, soprattutto a livello regionale e comunale. “Il problema spesso non è la mancanza di risorse – ha osservato Augliera – ma la capacità di spenderle e di trasformarle in cantieri e lavoro“.

Accanto ai temi della sicurezza e dello sviluppo, Ance e Cassa Edile continuano a investire nella formazione e nei giovani. Tra le iniziative annunciate, il rilancio del Premio Massimo Riili, il sostegno agli studenti degli istituti CAT (ex geometri) della provincia e un percorso di accompagnamento che unisce studio, formazione pratica in cantiere e aggiornamento professionale. Un’attenzione particolare, come sottolineato da La Rosa, è stata riservata anche alla crescente presenza femminile nel settore, considerata una risorsa sempre più importante.

“Se le imprese lavorano in sicurezza – hanno concluso Augliera e La Rosa – lavorano serenamente anche gli operai e le loro famiglie. E quando si crea stabilità, la ricchezza prodotta ricade su tutto il territorio”.